I 60 anni del ’Panificio di Camillo’:: "Grandi tirature e ricette di sempre"

Domenica scorsa ’Il panificio di Camillo’, azienda che produce e distribuisce in Italia e in Europa prodotti da forno surgelati, ha festeggiato 60 anni di attività. Oltre 500 persone hanno affollato la sede aziendale di via Euclide per un compleanno di una realtà che si è trasformata da piccolo forno a Tontola, sulle prime colline romagnole, in un’impresa dal sapore e dai numeri internazionali.

Nel 1963 Camillo e Adriana aprirono infatti una rivendita che i figli Raffaele e Alessandro hanno saputo far crescere, "anche se noi siamo rimasti – spiega Raffaele Bassini, direttore commerciale – dei fornai artigianali e schiacciamo ancora le focacce a mano e utilizziamo lo stesso lievito madre che ci ha consegnato nostro padre 60 anni fa".

"Il passaggio tra piccolo forno a realtà di caratura europea – afferma Alessandro Bassini, direttore ricerca e sviluppo e risorse umane – è stato possibile solo mantenendo ricette e processi artigianali, ma investendo, allo stesso tempo, nelle più moderne tecnologie".

Zumer Dauti, direttore di stabilimento, da venti anni in azienda e uno dei pilastri della produzione, ha precisato che "la nostra grande forza è una squadra che negli anni, ovviamente crescendo di numero, è rimasta sempre la stessa, segno evidente che da Camillo si sta bene".

I festeggiamenti per il bel traguardo raggiunto hanno previsto un brunch informale, tanta musica e divertimento tra amici, colleghi e partner che hanno accompagnato la lunga avventura del panificio. Presenti, tra gli altri, anche diverse autorità, come il vescovo Livio Corazza, il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo e il sindaco di Predappio Roberto Canali.

