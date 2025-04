I 70 anni del sindaco Zattini: "Non era scontato esserci. Quando finirò, basta incarichi"

Dal 2023 a oggi ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen: all’elenco si è aggiunto re Carlo III d’Inghilterra. Entrato nella terza età, la vita del sindaco Gian Luca Zattini si è fatta addirittura più intensa. E oggi taglia il traguardo dei 70 anni.

Sindaco Zattini, oggi nessuno le parlerà di Pnrr o cantieri: come festeggia?

"È una data dedicata ad amici e famiglia. Sono nelle mani di mia moglie" (sorride).

Con i suoi assessori no?

"Resterò a casa. Ringrazio mia moglie: questi anni hanno sottratto le mie energie dalla famiglia".

E se le facessero una festa a sorpresa?

"Suvvia, alla mia età...".

La cifra dei 70 anni è di solito occasione per un bilancio personale. Il suo?

"Ho avuto perfino troppo rispetto a quello che ho meritato. Una famiglia, due splendidi nipoti: ho tutto quello che dà serenità e gioia".

Come va la sua salute? Meno di un anno fa rivelò a tutti di essere malato oncologico, poi l’operazione chirurgica.

"Fortunatamente sto bene, secondo gli esami è tutto sotto controllo. Devo dire che penso al nostro funzionario Giovanni Milanesi, che si è spento pochissimi giorni dopo la diagnosi, a soli 56 anni. Mi rendo conto che non è scontato esserci".

Fa ancora il dentista?

"No. Ho smesso ad agosto, in coincidenza con l’intervento: formalmente, ho chiuso lo studio a gennaio. Nel mio primo mandato mi prendevo tre ore a settimana, un pomeriggio, e funzionava come punto di contatto con la mia vita precedente. Quando ero sindaco di Meldola avevo più tempo anche per la professione".

E invece il futuro? La Cassazione ha appena bocciato il terzo mandato per la Regione Campania, ma mettiamo che si possa fare per i sindaci...

"No no, al di là del vincolo dei mandati c’è quello dell’età".

Parlamentare?

"Ma no, non ho un partito. E, ripeto, ho già avuto tanto".

In questi casi si dice: farà il nonno?

"Farò il nonno. Dal 2029 mi godrò i nipoti".

Un auspicio?

"Per me la salute. Per la città, mi auguro di dare un contributo. E un clima sereno, di ridurre i momenti conflittuali".

Fa autocritica? Anche recentemente, quando ha aperto i giardini della Rocca, ha attaccato le amministrazioni precedenti.

"Nessuna autocritica. Fin dall’inizio è stata dura con gli intellettuali. Vorrei però precisare: il progetto che abbiamo realizzato non è quello presentato nel 2017 dalla giunta Drei, l’abbiamo cambiato confrontandoci con la Soprintendenza. Il vecchio finanziamento era scaduto, visto che era passato tempo a causa dei lavori al torrione".

Comunque: con la candidatura a capitale della cultura, meglio evitare liti?

"Una cosa è certa: uno dei fattori più importanti è il coinvolgimento che si genera durante la candidatura stessa. Da questo punto di vista, vedo segnali positivi".

Arrivato a 70 anni è ottimista o pessimista? I segnali, un po’ ovunque nel mondo, non sono dei migliori.

"Il timore c’è, è uno stato d’animo naturale. Ma vedo anche grande energia".

L’incontro che le resterà di questi anni?

"Don Dante Carraro".

Chi, scusi?

"Il direttore dei Medici con l’Africa Cuamm. Il suo concetto è questo: il punto non è fare qualcosa per, ma appunto fare qualcosa con".

Recentemente ha citato l’imprenditore della moda Brunello Cucinelli.

"Ci siamo conosciuti, trovandoci a condividere un concetto: la ‘cultura del bar’. Anche per me è stato un luogo di crescita fondamentale: inter-generazionale e democratico".

Veniva spontaneo, però, aspettarsi che lei elencasse i ‘grandi’ d’Italia o d’Europa...

"Di tutti, Ursula von der Leyen è stata la più simpatica fuori dal ruolo istituzionale: non dimenticherò mai la sua felicità quando aprì il sacchetto con alcune piadine. Credo che alla fine lascino un segno soprattutto gli incontri con la gente".

Vuole fare qualche esempio?

"Nel 2020 con i sanitari davanti al Pronto Soccorso, un momento devastante. Ma anche gli incontri con gli alluvionati. La notte del 16 maggio chiamarono in Comune alcune famiglie: erano una decina di persone, salite nel sottotetto per mettersi in salvo dall’acqua. A quel punto però non riuscivano più a scendere".

Cosa vuole che dicano di lei, arrivato a 70 anni?

"Che rispetto le regole. È merito anche dei miei collaboratori naturalmente. Però ho trattato situazioni complesse, sia a Meldola che a Forlì, senza avere mai problemi con la giustizia".