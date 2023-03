I 70 anni di Zelli "Non sono sindaco ma vivo senza rimpianti Meglio fare cultura"

di Fabio Gavelli Ha un’agenda che fa concorrenza ai vecchi elenchi telefonici della Sip: dei cittadini forlivesi non manca quasi nessuno. E se fra Villanova e Capocolle c’è qualcuno che non ha bisogno di un sostativo o un aggettivo per spiegare chi è, questa è Gabriele Zelli, nato il 5-3-53: ovvero, settant’anni fa, proprio oggi. Gabriele Zelli, proviamo a raccontare qualcosa di lei poco conosciuto: dov’è nato? E cosa faceva la sua famiglia? "Sono nato in una casa colonica vicino a Rocca delle Caminate, i miei erano contadini. Una famiglia povera. Mio padre Giuliano, anni dopo, si rese conto con rabbia e amarezza che non si riusciva a vivere delle fatiche della campagna e andò a lavorare alla Becchi. Due miei zii in estate facevano la raccolta dell’uva e delle barbabietole in Francia". Come s’avvicinò alla politica? "A scuola, all’Iti. Noi studenti all’epoca ci battemmo per l’orario unico. Così mi avvicinai al Movimento Studentesco, con sede in piazza del Duomo". Il suo primo lavoro? "Ho iniziato da ragazzino in estate, in un bagno di Lido del Savio. Partivo da Forlì alle 5 e tornavo a sera, ma guadagnavo in 4 mesi quasi quanto mio padre in un anno di fabbrica. Dopo il...