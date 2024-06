I 78 anni della Repubblica. Scuole protagoniste: concerti, fumetti e legalità

Tanti i festeggiamenti per il 78° anniversario della Repubblica in tutto il territorio forlivese. Domani alle 10 in piazzale della Vittoria a Forlì avrà luogo l’alzabandiera davanti a uno schieramento di forze armate, vigili del fuoco, Croce Rossa, associazioni combattentistiche e d’Arma. Inoltre, saranno resi gli onori ai caduti e si proseguirà con la lettura del tradizionale messaggio del Presidente. Durante la cerimonia la banda Città di Forlì eseguirà l’inno nazionale.

A seguire, nei giardini del parco della Resistenza, il prefetto Rinaldo Argentieri, insieme ai sindaci, consegnerà le onorificenze della Repubblica ad alcuni cittadini meritevoli. Saranno presenti ai festeggiamenti anche gli ‘Alfieri della Repubblica’ di recente insigniti dal presidente Mattarella, tra cui la forlivese Valeria Frasca.

La cerimonia sarà arricchita dai rappresentanti del terzo settore come la cooperativa CavaRei, la Caritas diocesana, e da alcuni istituti come la scuola primaria ‘Tempesta’, il Liceo ‘Canova’ e l’Istituto Alberghiero ‘Artusi’ di Forlimpopoli. La mattinata prevede anche un’emozionante esibizione, ‘I colori dell’alluvione’, da parte degli alunni quarta e quinta della scuola elementare dei Romiti. La cerimonia è aperta al pubblico; sarà presente un punto ristoro.

Anche a Forlimpopoli domani si terrà l’alzabandiera alle 9.30 in piazza Garibaldi e a seguire, alle 10.30, è previsto un momento musicale con la Corale Europa e Libertà. Al termine verrà offerto un brindisi. Durante la giornata i cittadini sono invitati a esporre il tricolore.

Meldola festeggia sempre domani alle 19 con ‘Tramonto in rocca’, evento promosso in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì Cesena e Slowfood Comunità. Alla Rocca di Meldola si potranno ascoltare i racconti storici di Davide Canali dell’Accademia degli Imperfetti e, a seguire, un concerto di violini con Teddy Iftode e Radu Iftode. Apericena con prodotti del territorio a cura di Slowfood Comunità e della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì-Cesena. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (0543.495143).

A Civitella, in piazza Matteotti domani alle 10.15, interverranno il sindaco Claudio Milandri e la vicaria dell’istituto comprensivo, Fleana Campitelli; a seguire performance dei ragazzi di Cosascuola Music Academy. Alle 11 invece suonerà la banda comunale Maurizi. A Cusercoli, presso il Social Club (via II Giugno 20) interverrà il sindaco Milandri e il presidente della cooperativa culturale ‘2 Giugno’.

A Santa Sofia, alle 21, al Teatro Mentore ‘Concerto della Repubblica’ eseguito dalla Banda Roveroni diretta dal maetro Massimo Bertaccini.

A Modigliana il programma dei festeggiamenti inizia domenica alle 10.30 in piazza Matteotti, con la commemorazione e la lettura dei principi della Costituzione da parte degli studenti della scuola media. Durante l’iniziativa presterà servizio l’orchestra cittadina. Alle 21 al teatro Sozofili si terrà una serata, organizzata dall’associazione Mazziniana, da titolo ‘Giacomo Puccini, uno di noi’ insieme al pianista Stefano Ragni. A Castrocaro Terme la Festa della Repubblica verrà celebrata alle 17.30 in piazza Mazzini con il concerto del corpo bandistico ‘Orsini’.

A Bertinoro dalle 17 alla Sala del Popolo in Comune apre l’esposizione dei lavori prodotti durante il corso ‘Parlo fumetto’. Alle 17.30 appuntamento sotto il portico del palazzo comunale, dedicato ai bambini da 6 a 11 anni, con il laboratorio ‘Inventa-personaggi’. Alle 18, in piazza della Libertà verrà consegnata la medaglia di Bertinoro per la Repubblica all’attore Denis Campitelli. A seguire concerto a cura della scuola musicale ‘Alighieri’. La giornata terminerà con un’iniziativa dedicata alla legalità: alle 21 si esibiranno i ragazzi della quinta elementare di Santa Maria Nuova con ‘L’Appello – i compagni di Giuseppe di Matteo’.