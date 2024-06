I balestrieri non si fermano più: dominio al torneo di primavera

Prima o poi dovranno cambiare sede i balestrieri di Terra del Sole: a forza di conquistare trofei diverrà irrimediabilmente stretto il bel locale del Palazzo pretorio che ospita la bacheca e i bersagli popolati dai fori di frecce scagliate in maniera chirurgica. Domenica i ragazzi medicei si sono aggiudicati il torneo di primavera Litab (Lega Italiana tiro alla balestra), andato in scena nell’arena sotto le mura dove appena due settimane fa i terrasolani avevano messo in carniere il torneo La Colleganza. I tiratori guidati dal presidente Manuel Leonardi hanno letteralmente demolito gli avversari: con ben 336 punti hanno lasciato a 24 lunghezze gli avversari di Lucca San Paolino, fermi a 312, e addirittura a 38 la forte compagine di Assisi che ha messo a segno 298 punti.

Questi i punteggi dei medicei: Andrea Benericetti, Ivan Mambelli e Imerio Viroli 30 punti, Fausto Assirelli 29, Alessandra Del Zenero, Luca Benericetti e Claudio Gramellini 28, Antonio Montagna, Monica Olivucci e Raffaele Dotti 27, Massimiliano Bellino e Massimo Ragazzini 26. Nella gara individuale ottimo terzo posto per Antonio Montagna.

La Compagnia Balestrieri di Terra del Sole, campione d’Italia in carica, con 13 tricolori è la più titolata del Bel Paese. Il 5 e 6 ottobre alla XXXVIII edizione del campionato italiano in programma a Ventimiglia metterà in palio il titolo conquistato lo scorso anno a Pisa.