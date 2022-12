I bambini sono ’Nati per leggere’ Il Comune aderisce al progetto

L’amministrazione comunale di Civitella aderisce al programma ‘Nati per leggere’ che ha ampiamente dimostrato nel corso degli anni il valore della lettura ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età, per favorire e sostenere una loro crescita armoniosa ed equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello affettivo-relazionale. "Abbiamo aderito con favore a questo programma – commenta l’assessora al Welfare Stefania Marchi (nella foto)– fatto proprio dalla Regione Emilia-Romagna già nel 2011, coordinato da un gruppo tecnico, che vede rappresentati l’Istituto per i beni culturali e gli assessorati alla cultura, alle politiche per la salute e alla promozione delle politiche sociali. Fin dal nostro insediamento l’amministrazione promuove e sostiene la crescita culturale dei cittadini e intende avviare un’iniziativa tesa al coinvolgimento specifico dei bambini e delle loro famiglie al fine di sostenere lo sviluppo dell’abitudine alla lettura nei bambini 0-6 anni".

Nello specifico, il Comune bidentino aderisce anche alla rete provinciale ‘Nati per Leggere’, si impegna ad acquistare il materiale bibliografico e a promuovere iniziative destinate ai bambini in età prescolare. "Abbiamo messo a disposizione delle animatrici l’aula posta al piano primo dell’edificio Pignocchi. Gli obiettivi che intendiamo raggiungere, oltre all’adesione al programma nazionale, sono di realizzare attività di promozione della lettura, promuovere il programma presso le famiglie dei nuovi nati ai quali saranno donati i libri in edizione speciale". Il progetto si svilupperà nel biennio 2023-24 e sarà portato avanti dalle educatrici e dai volontari.

o.b.