I biglietti per Forlì-Ravenna si acquistano allo stadio

Forlì, 14 marzo 2025 - Ecco spiegato come poter acquistare il biglietto in prevendita della partita tra Forlì e il Ravenna. L’ufficio di Gabinetto della Questura di Forlì-Cesena ha diramato nuove direttive nella vendita dei biglietti per il big match in programma domenica 23 marzo alle 14,30 allo ‘Stadio Tullo Morgagni’.

Come già annunciato non sarà possibile acquistare il biglietto il giorno stesso della partita. Il biglietto nominale e incedibile dovrà essere presentato al momento dell’ingresso, accompagnato da un documento d’identità, ma va comprato prima. Per i tifosi del Forlì e residenti in provincia di Forlì-Cesena i biglietti per il Derby di Romagna saranno in vendita esclusivamente presso lo Stadio Tullo Morgagni. La società aprirà la biglietteria tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18,30 e il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.

I prezzi dei biglietti in prevendita presso il botteghino sono: Tribuna Centrale: 25 euro, Tribuna Laterale: 20 euro, Gradinata: 15 euro. La società ha comunque bloccato i biglietti per gli abbonati riservando il posto ad un prezzo favorevole sino a venerdì 21 marzo. Il tagliando può essere acquistato esclusivamente al botteghino dello Stadio Morgagni nei giorni di apertura. I biglietti per il settore ospiti risultano sold out, i residenti in provincia di Ravenna non potranno acquistare il biglietto presso lo stadio forlivese. Si è dovuto ricorrere alla prevendita ‘fisica’ dopo che, per un errore del sistema, alcuni tifosi ravennati erano riusciti ad acquistare il biglietto del settore riservato ai padroni di casa, con il rischio di trovarsi così gomito a gomito durante il match più caldo della stagione.