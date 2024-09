’I boschi dell’Emilia-Romagna’ in una collana, ecco il primo volume

Nasce la collana ‘I boschi dell’Emilia-Romagna’. Il primo opuscolo (di una serie di 7) è dedicato alla consistenza e alle caratteristiche del patrimonio forestale regionale, è distribuito dall’Archivio Cartografico della Regione e destinato a Unioni Montane, Consorzi forestali privati, scuole e cittadini. Si può richiedere gratuitamente o scaricare dal sito della Regione. Sono opuscoli informativi per offrire un panorama completo della biodiversità e della consistenza del patrimonio arboreo regionale che copre il 30% della superficie dell’Emilia Romagna (due terzi circa dei quali in provincia di Forlì-Cesena).

Il primo volume, ‘Introduzione ai Boschi dell’Emilia-Romagna’,di 54 pagine, apre la strada alla conoscenza degli ecosistemi forestali regionali e al loro ruolo multifunzionale. In particolare, offre una panoramica sulla consistenza e sulle caratteristiche dei boschi, illustrandone ruolo e funzioni per la società di ieri e di oggi. I testi sono curati da Martina Mainetti, Erica Mazza, Raoul Romano e Gabriele Locatelli. Le altre sei pubblicazioni saranno stampate e distribuite entro la fine dell’anno.

"Conoscere il patrimonio biologico, naturale e culturale custodito dai nostri boschi – afferma l’assessora regionale alla Forestazione, parchi e biodiversità, Barbara Lori (foto) – è fondamentale per una corretta gestione e valorizzazione. Non solo dal punto di vista ambientale ma anche per lo sviluppo di una virtuosa filiera economica. I boschi sono parte della nostra identità e del futuro che stiamo costruendo. Con questa collana vogliamo contribuire a creare una moderna cultura del bosco, patrimonio di biodiversità che chiama in causa ognuno di noi".

Oscar Bandini