I briganti dell’Ottocento a Modigliana

La 27ª edizione delle Feste dell’800 a Modigliana, intitolata I volti dell’800, anticiperà il tradizionale appuntamento del terzo weekend di settembre a domani con una imperdibile conferenza sul tema ‘La violenza sessuale dei briganti nella Romagna dell’Ottocento’. Per lungo tempo, la vita del brigante nella Romagna e nella parte dei suoi territori granducali, e la città di Modigliana all’epoca faceva parte del Granducato di Toscana, è stata associata alle rapine e alle invasioni di case e città ma nella realtà la violenza del brigante si è esercitata soprattutto sui corpi delle donne, lasciando in eredità traumi di lunga durata.

Per approfondire la conoscenza storica di queste tragiche realtà sociali, il Comune e l’Accademia degli Incamminati hanno invitato l’accademico Dino Mengozzi, professore Ordinario di Storia contemporanea e Storia sociale presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’. Il docente ne parlerà alle ore 20.30 nel cortile della Casa Museo Don Giovanni Verità e saranno presenti per i saluti istituzionali il sindaco di Modigliana Jader Dardi e l’assessore alle attività culturali Sabrina Samorì, mentre per l’Accademia il vice presidente Giancarlo Aulizio. Per info 347.6485722; email: mercatalig57@gmail.com.