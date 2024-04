I cantieri della ripartenza spiegati dai tecnici

‘Gestione dell’emergenza, rilievo dei dissesti e strategie per la ricostruzione’. è questo il titolo del convegno che la Provincia ospita domani dalle 14 alle 18. Dopo un saluto del presidente Enzo Lattuca, interverranno i tecnici della Provincia (Manuela Lucia Mei, Luca Gardelli, Alessandro Costa, Barbara Luchetti, Laura Capizzi) e della Regione (Claudia Casadei), oltre a Valeria Liverani, ingegnere che lavora per il Comune più colpito, Modigliana. Lo scopo, scrive la Provincia, è "illustrare le modalità di gestione dell’emergenza", da maggio 2023 in poi, e "la pianificazione strategica degli interventi di ricostruzione". La Provincia ha prevista anche la possibilità di seguire l’appuntamento online, da remoto.