I castelli dell’Appennino ieri e oggi: successo per la mostra fotografica

La presenza, domenica, di oltre 100 persone ha decretato il successo dell’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo ’Domenico Mambrini: andare per castelli’, allestita presso il Museo Mambrini di Pianetto. In una pomeriggio assolato e freddo sono arrivati in tanti da tutti i centri della Val Bidente e anche da Forlì, incuriositi dal censimento fotografico dei castelli dell’alto Bidente curato da Stefano Ravaioli in collaborazione con Sofia Nardi e il supporto dell’amministrazione comunale e dell’associazione Teodorico.

Un successo non scontato che ha addirittura superato le attese e che evidenzia al contrario l’interesse mai sopito alla conoscenza dei beni storici artistici ed architettonici del territorio, molti dei quali si trovano purtroppo in stato di abbandono e di cui restano tracce minimali che solo l’occhio attento di un appassionato e preparato curatore come Ravaioli ha saputo rintracciare dopo lunghe ricerche a fotografare.

La sindaca di Galeata Francesca Pondini nel suo discorso ha sottolineato come sia necessario per la sua amministrazione puntare a concretizzare e a promuovere il Parco archeologico e storico che vede al suo centro eccellenze come la Villa di Teoderico, Sant’Ellero, Mevaniola e il borgo cinquecentesco di Pianetto con il suo castello per i quali servono risorse cospicue che vanno reperite a più livelli. E proprio del grande maniero medievale che sovrasta Pianetto, di proprietà del Comune dal 1980 e che necessita di un primo deciso progetto di manutenzione straordinaria prima e di consolidamento poi, ha sottolineato l’importanza il pianettese Gerado Ghini.

"La mostra prende ispirazione – ha più volte ricordato Ravaioli nel corso della presentazione – dalla sezione dedicata ai castelli del volume ‘Galeata nella storia e nell’arte’, scritto da monsignor Domenico Mambrini. Oggi, a 89 anni di distanza dalla prima edizione dell’opera, si sono voluti ripercorrere i suoi passi, addentrandosi di nuovo tra i rovi che circondano le poche pietre e che, in molti casi, sono le ultima vestigia di una società scomparsa da tempo, per compiere ancora una volta – conclude – il viaggio nella storia, insieme al parroco-archivista che per tutta la vita ha cercato di comprendere e raccontare la sua terra".

Una iniziativa lodevole che avrà nuovi sviluppi, ma che è già servita per affrontare anche l’attualità della conservazione dei beni architettonici in val Bidente in precarie condizioni di conservazione, come la Rocca di Giaggiolo, Castelnuovo, il Castello di Pianetto, di Corniolino, o torri di avvistamento come la Torre Bonini (o di Poggio Galmino) e quella della Rondinaia: segni del potere dei signori feudali, abbandonati finita la loro funzione militare e rovinati dai frequenti terremoti, le cui pietre sono state utilizzate poi per costruire nuovi edifici di pace.

La mostra sarà visitabile la domenica in orario di apertura del museo fino al 3 marzo.