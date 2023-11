"I Cau non garantiscono le stesse competenze"

Sui Centri assistenza urgenza (Cau), il dirigente di Fratelli d’talia di Forlì-Cesena Luca Bartolini non molla la presa, convinto che questo nuovo servizio moltiplicherà la criticità dei pronti soccorso nel Forlivese (Santa Sofia) e nel Cesenate (San Piero in Bagno e Cesenatico). "Fino ad oggi, per evitare lunghe file, molti cittadini anziché recarsi al Pronto Soccorso passavano dai Punti di Primo intervento di Cesenatico, di Santa Sofia o di San Piero in Bagno dove trovavano personale specializzato in emergenza urgenza che gli faceva una diagnosi (triage) e li dirottava direttamente ai vari reparti specialistici degli ospedali bypassando le odiate file al Pronto Soccorso. La Regione Emilia-Romagna ha invece previsto dei Cau diffusi sul territorio che moltiplicheranno le criticità anziché risolverle". Secondo Bartolini si tratta di una dequalificazione dell’assistenza per l’emergenza-urgenza in quanto presteranno servizio coloro che ad oggi sono impegnati nella guardia medica territoriale, "che non possono garantire le stesse competenze e la stessa qualità dei medici di Pronto soccorso, appositamente formati e specializzati in emergenza-urgenza".

"I Punti di primo intervento periferici svolgevano un importante servizio di triage. Con i Cau questo filtro – chiarisce Bartolini – preventivo non avverrà più e quindi probabilmente le file al Pronto soccorso di Forlì e Cesena aumenteranno, perché le riduzioni di utenti assorbiti dai Cau per codici bianchi e verdi, saranno superate dagli utenti delle vallate o del mare, che prima godevano di un triage nelle strutture sanitarie periferiche ora definitivamente depotenziate. Infine non va neppure sottostimata la pericolosità di non avere dei Cau adiacenti al Ps, una sopraggiunta necessità avrebbe avuto risposta più celere: a volte disturbi apparentemente lievi possono nascondere problematiche gravi, necessitano di diagnosi specialistiche, e non si può lasciare al cittadino l’onere dell’autodiagnosi come pretende la sinistra". Indirettamente risponde a Bartolini il dottor Francesco Sintoni, direttore del distretto socio-sanitario forlivese Ausl Romagna, che nel corso di un recente incontro pubblico a S. Sofia aveva precisato che l’obiettivo del Cau è fare da filtro sul territorio, evitando l’affollamento del pronto soccorso e raggiungere entro il 2025 il 12% di assistenza domiciliare che in Emilia Romagna attualmente è all’8%".

Ad esempio all’ospedale di Santa Sofia il Cau sarà pronto a metà del 2024. Saranno spesi al Nefetti 250mila euro di fondi Pnnr per mettere a sistema in un’ala della struttura il Cau che sostituirà il servizio di guardia medica, servirà per le urgenze di bassa intensità e servirà pertanto da punto di snodo tra il medico di base e l’ospedale, dove il Punto di pronto intervento continuerà ad operare. Funzionerà nelle ore diurne e notturne e per le urgenze minori saranno in rete con il 118 i centralini ai nuovi numeri 116-117.

