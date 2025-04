I cent’anni di Anna: "Tiene pulito il seminario. Anche dopo l’alluvione"

Oggi compie 100 anni Anna Leonardi (nella foto): sarà festeggiata domani in seminario, con la messa presieduta dal vescovo Livio Corazza a cui seguirà il pranzo comunitario, e domenica a San Martino in Strada. Per tutta la vita Anna è stata accanto al fratello don Ildebrando, scomparso nel 2012 all’età di 90 anni: come lui, era nata a Villanova, poi l’aveva seguito nella parrocchia di Ducenta, poi a San Martino in Strada, dove ha vissuto per 32 anni, quindi in Vescovado e infine nella Casa del Clero in Seminario dove ancora oggi vive, anche dopo la morte del fratello.

"La presenza di Anna è sempre stata preziosa – scrive don Andrea Carubia, rettore del seminario – e ha conferito alla comunità, assieme alle suore e agli altri familiari del clero, un tono di fraternità molto domestico. Ancora oggi, con un secolo di esperienza di vita, è un’instancabile lavoratrice: volontaria al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, aiuta a smistare la biancheria che viene donata, a casa continua il suo volontariato lavorando a maglia per realizzare centrini, sciarpe e altri manufatti che poi verranno venduti al mercatino per i bisognosi".

L’altra festa domenica a San Martino in Strada, dove il fratello è stato parroco dal 1966 al 1998, in occasione della festa delle famiglie: la messa sarà celebrata alle 11 dal parroco don Massimo Masini.

Terza di tre fratelli, tanti ricordi affollano ancora la memoria di Anna: "Ho conosciuto don Pippo che mi chiamava affettuosamente Ninetta e tutti gli anni il giorno di Sant’Anna mi faceva un regalo". A don Pippo Anna ha dedicato una delle sue zirudele in dialetto romagnolo. Era in seminario anche nel maggio 2023 quando arrivò l’alluvione: "Un personale riconoscimento – conclude don Carubia – per essersi rimboccata le maniche immediatamente dopo l’alluvione: vedendo il tanto lavoro che c’era, e continua ad esserci, per tenere in ordine la casa, dal maggio 2023 è lei che, tutti i giorni, spazza il piazzale, e riassetta le aiuole antistanti l’edificio di via Lunga".

Alessandro Rondoni