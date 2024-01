I cinesi comprano i Portici. Ristorante e ambulatori al posto dei negozi chiusi

Viene dalla terra del Dragone un nuovo slancio per il centro commerciale ‘I Portici’. Venerdì scorso è stato infatti sottoscritto l’atto che sancisce l’acquisto dell’area commerciale, esclusa la parte riguardante il supermercato Coop, da parte di due soci cinesi impegnati in attività economiche in Romagna. Uno di loro, il 35enne Ni Hao Mai (che si fa chiamare Nicolas), gestisce già il megastore Abc Mercatone di via Vespucci 3, che si trova nell’area prospicente a quella dei Portici. Mentre l’altro compratore opera presso l’Eco Mercatone di via Giordano Bruno a Cesena.

In sostanza, si tratta di due imprenditori già impegnati nella gestione di grandi superfici commerciali. Il mercatone Abc aprì nel dicembre 2015 negli spazi di una concessionaria Audi, gestita da ‘Ricci’: in quell’attività c’è un altro socio, un connazionale, che però non è coinvolto nell’acquisto dei Portici. Non è stato possibile, ieri, mettersi in contatto con Ni Hao Mai. Che ai tempi dell’apertura dell’Abc raccontò di aver lavorato in un laboratorio di abbigliamento a Faenza, gestito dalla sua famiglia.

Pochi giorni fa, dunque, due nuovi proprietari dell’area hanno rilevato da Banca Ing gli spazi in cui andranno a investire. Cosa realizzeranno? Si parla di un ristorante e di alcuni ambulatori che, in un prossimo futuro, potrebbero aprire. Non a caso, in tema di sanità, in quell’area – sul lato di via Vespucci – è prevista la prima Casa della Salute di Forlì (o Casa di comunità, come l’Ausl preferisce chiamarla adesso), compreso un Cau, sigla che indica i Centri di Assistenza e Urgenza: praticamente un mini-Pronto soccorso dedicato ai casi più lievi. I lavori per l’Ausl dovranno terminare entro il 2026, pena la perdita dei fondi del Pnrr. Questo potrebbe dare una vitalità all’area, insieme alla nuova sede di Romagna Acque (la vecchia, affacciata su piazzale del Lavoro, resta invece vuota).

A proposito di lavori, in passato si era detto che esistevano marchi interessati all’acquisto della grande struttura, ma qualora fosse possibile unire i tanti negozi in un uno spazio più grande: se la nuova proprietà sarà intenzionata a farlo, dovrà chiedere i permessi al Comune (e non solo). Altrimenti, potrà ristrutturare gli spazi già a breve.

La storia dei Portici è molto travagliata. Inaugurata nel 2004, partì subito con varie attività: ottica, ristorante, videogiochi, abbigliamento. Il marchio più noto in città a puntare sulla struttura fu ‘Giancarlo Grandi Affari’. L’area avrebbe dovuto decollare anche grazie alle numerose palazzine vicine. In realtà i negozi chiusero uno dopo l’altro. Ha sempre fatto eccezione la Coop, la cui vitalità si è estesa ad altre insegne vicine; sullo stesso lato, anche un negozio di abbigliamento. Alle spalle del complesso alcuni studi professionali, uffici, come Enel e Cisl. Ma la galleria commerciale restava finora chiusa. La proprietà è cambiata numerose volte. Dieci anni fa ci provò anche una società olandese. Invano.

Negli anni, i Portici sono diventati sinonimo di degrado. Non solo serrande abbassate e immobili sfitti. Anche atti vandalici, spaccio, prostituzione. Segni di bivacchi nel parcheggio sotterraneo. Alcuni coraggiosi residenti nonché associazioni hanno tentato di porre rimedio, migliorando l’arredo urbano. Ora un nuovo tentativo, su vasta scala, da un punto di vista commerciale.