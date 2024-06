I cittadini a RinnoviAmo: "Il centro? Più pedonale"

Tema caldo della campagna elettorale e intricata matassa il cui bandolo, da parte delle forze politiche, sembra difficile da trovare: parliamo del centro storico, in cerca di attrattività sul piano commerciale, residenziale e turistico. Un problema che si trascina da anni. E alla ricerca di risposte al "che fare", la lista civica RinnoviAmo Forlì (che sostiene Rinaldini) prova a cambiare il punto d’osservazione lanciando la palla ai cittadini. Per la precisione, ai 268 che hanno risposto, online o in modalità cartacea, alle domande di un questionario dal titolo "Il futuro del centro storico di Forlì".

"Ci siamo dati un metodo – spiega Giacomo Foglietta, candidato nella lista –, organizzati in gruppi di lavoro e abbiamo deciso di porci in ascolto dei cittadini, secondo una virtù che manca all’attuale Amministrazione. Quello del Centro storico è un problema complesso e per comprenderlo occorre raccogliere più informazioni possibili".

Alla presenza di alcune decine di persone, tra cui rappresentanti di associazioni di quartiere come Idee in corso e Regnoli 41, sono state dunque snocciolate le risposte raccolte. Che, tuttavia, descrivono soprattutto un elenco di problemi, peraltro noti, classificati per gravità percepita. Le domande sono suddivise per macroaree: modalità di fruizione del centro, principali problemi riscontrati, mobilità, servizi, il commercio, le barriere architettoniche, l’arredo urbano e la percezione di sicurezza. E se al primo posto tra gli aspetti problematici si posiziona il degrado, tra le soluzioni per incentivare la frequentazione del centro storico figurano una migliore offerta di attività commerciali e di proposte culturali.

Inoltre, chi ha risposto generalmente non ama il parcheggio su strada, vorrebbe più aree pedonalizzate e che fosse incentivato l’uso dei mezzi pubblici. Quanto all’ipotesi del trasferimento del mercato nella zona dei Portici, un’ipotesi contenuta nel programma della lista, la maggior parte sarebbe favorevole a condizione che siano implementati i collegamenti tra il centro e quell’area.

Torna sul tema del metodo Danilo Casadei: "E importante che i cittadini siano soggetti attivi – spiega –, perché nel momento in cui non si parla più di cementificazione ma di rigenerazione urbana, è necessario che chi vive in quei luoghi sia coinvolto". Sul tema sicurezza, che molti cittadini associano alla presenza di persone straniere, interviene Fosco Foglietta: "Noi puntiamo all’inclusione, lavorativa e abitativa, degli immigrati e la maggior parte degli intervistati è d’accordo con questa nostra impostazione". Da RinnoviAmo Forlì arriva poi il sostegno alla richiesta di residenti e commercianti di via Giorgio Regnoli, di ampliare la fascia oraria di chiusura al traffico serale di quella che è ormai considerata uno dei salotti buoni del centro storico.