I conti della Provincia: "Quelli di FdI danno i numeri. Tutti i fondi già impegnati"

"Numeri falsi e fuorvianti. Ma non sono meravigliato, vengono da chi non ha la minima idea di cosa sia l’amministrazione pubblica". E’ tranchant la replica del presidente Enzo Lattuca all’attacco diretto portato da Fratelli d’Italia alla capacità del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena di utilizzare i fondi stanziati dal governo. Lattuca, nonostanti i postumi di un’influenza, è un fiume in piena: "La realtà è che il Comune e la Provincia sono due enti che hanno impegnato completamente le risorse assegnate, senza ritardi. Anzi, il ritardo è quello del governo: l’annunciato finanziamento di 1,2 miliardi di euro dal Pnrr che risale a sei mesi fa è ancora bloccato. Noi a marzo abbiamo fornito la lista di interventi attuabili, infrastrutture e opere di viabilità per strade franate, ma dopo l’annuncio il governo non ha fatto i decreti attuativi. Quindi non è possibile far partire i cantieri".

Ma tornando agli interventi di somma urgenza già finanziati, come è possibile una tale discordanza di dati tra Fratelli d’Italia e il presidente? "Semplice – replica seccamente Lattuca – Le risorse sono tutte impegnate, ma non sono state tutte ‘spese’ perché la rendicontazione si fa alla conclusione delle opere, quando le ditte vengono pagate. Insomma, certi esponenti di Fratelli d’Italia non sanno miniminamente come funzionano le procedure". Lattuca riferisce i conti ‘giusti’ per la Provincia: "Finanziamenti per 17.636.00 di cui somme urgenze già eseguite e pagate per 6.286.000 euro (36%). Ordinanza 13, finanziamento di 11.350.000 euro (sp48) in esecuzione e altri 6 milioni con operatori economici già individuati, quindi finanziamento già vincolato. La parte considerata ’non spesa’ è relativa invece a interventi già appaltati e in esecuzione".

"E’ uno squallido tentativo di fare polemica sull’alluvione da parte di chi ha dimostrato di non avere a cuore il problema. Non possono certo dare lezioni sull’impegno".

Lattuca è certo che i cesenati abbiano apprezzato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale e sappiano riconoscere i tentativi di speculazione politica: "Se pensano di far campagna elettorale con l’alluvione, anche con certe candidature, sbagliano di grosso".

Emanuele Chesi