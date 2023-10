I costi per il Natale. Bagarre in Comune. Morgagni: "Cifra alta". Cintorino: "È falso"

Quanto si spenderà per il Natale a Forlì? Questione che si lega all’alluvione per la relativa polemica: spendere poco per rispetto dei danneggiati e per dare a loro, magari, più fondi. Ebbene è pari a "740mila euro" quella riportata in un suo post social dal capogruppo comunale di Forlì e Co, Federico Morgagni. "Molto meno" la secca replica dell’assessore al centro storico, Andrea Cintorino. Intanto, 409mila euro è quanto al momento previsto come tetto massimo in due variazioni al bilancio presentate ieri in Commissione consiliare.

Nel mezzo, lo scontro tra maggioranza e opposizione su cifre, impegni presi e opportunità. Al post del consigliere Morgagni la Cintorino replica a muso duro: "Se ne assumerà le dovute responsabilità nelle sedi più opportune". Sono "false", secondo l’assessore, sia la spesa di 740mila euro, sia la dichiarazione che l’amministrazione comunale spenderà più dello scorso anno. Nello specifico, "le proposte avanzate da Free Event sono semplici proposte. Non c’è nulla di definitivo". Per quanto riguarda le luminarie e il videomapping "non solo non ci sono i contratti, ma nemmeno le proposte esecutive". Quindi, quanto riportato nell’albo pretorio "è in fase di definizione".

La carta vincente per abbattere i costi a carico dell’amministrazione comunale sono, sempre a detta della Cintorino, e "di cui la sinistra non tiene volutamente conto, le sponsorizzazioni. È infatti in corso da parte dell’amministrazione comunale un vasto piano di raccolta fondi con enti e aziende del territorio, e non solo, per compartecipare alle spese natalizie".

Dal canto suo, Morgagni, ringrazia dell’intervento l’assessore perché, secondo lui "conferma l’esattezza delle cifre da noi riportate in merito agli impegni di spesa del Comune di Forlì per gli allestimenti del prossimo Natale". Inoltre, prosegue il capogruppo di Forlì e Co, "ci fa piacere che Cintorino abbia cambiato idea anche in relazione a quei vincoli e alle penali che poche settimane fa affermava che il Comune si sarebbe trovato ad affrontare in caso di rideterminazione del budget per luminarie ed eventi".

Il suo apprezzamento si estende infine, ironicamente, al fatto che "l’assessora si affanni a dichiarare che le cifre contenute nell’atto approvato dalla giunta e nelle variazioni che si intende sottoporre al Consiglio saranno certamente ridotte ‘in seguito’, riconoscendo lei stessa l’assoluta inopportunità, etica e politica, di una spesa così esagerata nell’anno dell’alluvione".

A sostegno dell’assessore arriva poi una nota del collega di mpartito e segretario comunale della Lega Salvini, Albert Bentivogli, che bolla le accuse di Morgagni come "campagna elettorale". Infine una nota stampa di Sinistra Italiana chiede "meno luminarie, più rispetto dell’ambiente, meno sprechi". Sul tema il prossimo round si terrà lunedì in consiglio comunale.