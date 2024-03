I cugini tedeschi di Breuna in visita a Predappio

Lo scorso fine settimana i vertici dell’amministrazione comunale di Predappio hanno ricevuto la visita del sindaco di Breuna, città tedesca con la quale il Comune del Rabbi è gemellato da anni. Il primo cittadino del comune tedesco situato nel land dell’Assia, Jens Wiegand, era accompagnato da alcuni suoi concittadini e da rappresentanti della vicina città di Wolfhagen. "È stata un’importante occasione – ha commentato il sindaco di Predappio, Roberto Canali – per rafforzare i legami tra le nostre comunità e approfondire la collaborazione, in particolare in vista di una ripresa delle visite alle rispettive cittadine da parte dei giovani".

Infatti, questo tipo di visite, interrotte negli ultimi anni principalmente a causa della pandemia da Covid-19 (fenomeno che aveva particolarmente colpito Predappio), riprenderanno il prossimo autunno: tra settembre e ottobre è attesa una delegazione di ragazzi tedeschi in visita nella cittadina della valle del Rabbi, con scambi culturali, sportivi e turistici.

Da parte italiana, hanno partecipato all’incontro il sindaco Roberto Canali, il vicesindaco Luca Lambruschi e, per il Comitato Gemellaggi, la presidente Sara Michelacci, Evelina Nardi e l’interprete Silvia Stollberger, che ha dato un prezioso supporto nel superare l’ostacolo della lingua. L’incontro è avvenuto in modo informale e ha previsto la visita al municipio, dove si sono svolti i colloqui fra i due sindaci e le delegazioni.

E’ seguita poi la visita all’ex asilo Santa Rosa (dove si trova anche l’artistico mosaico della Madonna del Fascio) e alle chiese di Sant’Antonio e di San Cassiano, antica pieve medievale, ricostruita nella sua forma del Mille da Benito Mussolini, perché lì battezzato. A San Cassiano le due delegazioni hanno effettuato un sopralluogo, presso la canonica e le strutture sportive annesse, candidate ad ospitare i ragazzi tedeschi nel prossimo scambio culturale.

Il pomeriggio si è concluso a Predappio Alta con una visita al paese e alle cantine storiche sotto a La Vecia Cantena d’la Prè – Cà de Sanzves, dove la delegazione è stata accolta con la consueta ospitalità da Barbara Lucchi, che è anche presidente della locale Pro loco, e Riccardo Menghi. "La visita del sindaco di Breuna – ha concluso il primo cittadino di Predappio, Roberto Canali – è stata un’occasione per discutere temi di interesse comune, conoscere le rispettive realtà sociali ed economiche e rafforzare i legami tra le nostre comunità".

