I danni di Confindustria "Colpite 130 imprese"

La delegazione Forlì-Cesena di Confindustria Romagna, presieduta dal vicepresidente Giovanni Giannini, ha incontrato nella sede di Forlì il prefetto Antonio Corona, il presidente di provincia e sindaco di cesena Enzo Lattuca e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini per confrontarsi in seguito all’alluvione. Dopo i ringraziamenti alle istituzioni per il lavoro svolto durante l’emergenza, Giannini ha ribadito "l’urgenza di procedere con la ricostruzione dei territori colpiti, che deve partire immediatamente. Solo la nostra associazione conta 130 imprese colpite per un totale di più di 200 milioni di danni. Con questi danni, non è più tempo di nodi burocratici, ma solo risposte e soluzioni in tempi rapidi a noi e a tutte le persone che hanno perso tutto".

Il prefetto Corona, in merito agli interventi da fare al più presto, mette al primo posto "la necessità di rinforzare il territorio e rendere meno vulnerabile il sistema della viabilità, per evitare ulteriori danni in caso di pioggia, che può arrivare in qualunque momento. In quest’operazione è ovviamente compresa la messa in sicurezza dei corsi d’acqua".

Il sindaco di Forlì si è soffermato in paerticolare su due urgenze: "Da un lato ci sono le risorse, che devono arrivare in tempi certi e con modalità dirette e semplici, molti comuni rischiano il peggio dal punto di vista finanziario. Dall’altro lato ci sono gli interventi di messa in sicurezza delle vie fluviali, dei fossi e dei canali consorziali. Nei corsi d’acqua qualcosa è cambiato ed è compito delle istituzioni ridisegnarne la politica".

Per Enzo Lattuca la priorità era la nomina del Commissario per la ricostruzione, scelta che è ricaduta ieri sul generale Figliuolo.