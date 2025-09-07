I dati dei carabinieri: "I furti in abitazione sono calati del 15%"

Un calo del 10% dei reati registrati all’interno della provincia di Forlì-Cesena tra i primi otto mesi del 2024 e lo stesso periodo nel 2025. Sono i dati riferiti dal comando dei carabinieri di Forlì-Cesena in occasione del commiato del colonnello Samuele Sighinolfi (foto in alto), che ha ricoperto quest’incarico negli ultimi tre anni: "Un periodo per me entusiasmante sia dal punto di vista professionale, sia da quello umano. Fin dal mio arrivo abbiamo dovuto affrontare sfide importanti, a partire dall’alluvione – ricorda –, ma a conclusione possiamo dirci soddisfatti del nostro lavoro: i numeri confermano con certezza un calo generale dei reati totali".

La maggior parte di questi delitti è stata gestita proprio dall’Arma, che su un totale di 9.800 reati avvenuti nel 2024 ne ha perseguiti circa 8.630, arrivando quasi al 90% di operatività; nel 2025, 7.774 su 8.600 delitti. Parallelamente si è registrato un aumento degli arresti da parte dei carabinieri, che al 31 agosto hanno raggiunto quota 190, contro i 132 dello stesso periodo nello scorso anno, a conferma di una presenza sempre più importante delle forze dell’ordine sul territorio. Allo stesso modo, crescono contestualmente i delitti denunciati all’Arma, che al momento sono arrivati a 2.071, undici in più rispetto ai 2.060 dei primi otto mesi del 2024.

"Si tratta di dati confortanti perché raccontano un aumento della nostra operatività in parallelo a una diminuzione dei reati totali, soprattutto per quanto riguarda i furti, in particolare nelle abitazioni, che sono calati del 15%. Se si lavora bene, i risultati sul territorio si vedono", spiega Sighinolfi. Unica nota stonata: le rapine in strada, che registrano una recrudescenza rispetto al trend degli ultimi anni, inserendosi in un generale aumento della microcriminalità che, secondo il colonnello, sta interessando tutte le principali città del Nord Italia.

"Voglio ringraziare i 530 uomini suddivisi nei 34 comandi di questa provincia, che hanno sempre garantito dedizione e impegno, costituendo un team che sono onorato di aver potuto gestire – prosegue –. Lo stesso posso dire dei vertici istituzionali delle altre forze dell’ordine, con cui si è instaurato un rapporto di collaborazione e di amicizia che ci ha visti spesso organizzare delle cene insieme: è molto bello poter lavorare così. Vado via con un po’ di tristezza, perché la Romagna è una terra stupenda, e i romagnoli sono un popolo speciale".

