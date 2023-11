I De d’Marion riportano le tradizioni a Premilcuore

Le associazioni di Premilcuore Liberi & Selvaggi, Appello per l’Appennino Romagnolo e Pro loco hanno organizzato per domani e domenica, nel paese dell’alta valle del Rabbi, una manifestazione originale, fra tradizione e innovazione, fra rievocazioni storiche e canti e giochi popolari, senza trascurare specialità gastronomiche. "Si tratta – spiegano Martina Romualdi di Liberi & Selvaggi e Gianni Fagnoli di Appennino Romagnolo, animatori dell’iniziativa – di una due giorni dell’Appennino, pensata come terzo appuntamento di un ciclo di iniziative chiamato Mecréd e incorniciata attorno al ritratto di Mario Leoni (Marione) da Rio di Mora (Ardimora)), da poco scomparso, figura monumentale e riferimento dell’alta valle del Rabbi, poiché incarnazione del vissuto e dei valori dell’umanità appenninica. Di conseguenza abbiamo titolato l’evento come I Dè ‘D Mariòn (I giorni di Marione)" (link Fb all’evento: https:facebook.comeventssi-de-d-marion-mecred347682434431683). Cos’è il ciclo di Mecréd? La risposta ce la danno ancora Martina e Gianni: "Nel dialetto dell’Alta Romagna sta per ‘credo anch’io’ oppure ‘io credo’, enfasi finale di assenso ad un’affermazione, quasi un sigillo di conferma definitiva pronunciato con frequenza in ogni discussione. Abbiamo adottato questo intercalare caratteristico, come titolo per un ciclo di iniziative, nato con l’ambizione di essere un impulso, un tentativo di rianimare i luoghi del nostro Appennino, ricucendo memoria e presente attraverso una rievocazione proposta anche come recupero di senso, per un orizzonte di futuro, riallacciando i fili con cui si è insediata nel tempo la vita sociale delle nostre montagne".

In prospettiva, non un museo, ma un laboratorio, un’officina proiettata nella costruzione del futuro, "perché l’Appennino - concludono gli organizzatori - non si abbandona, si difende". Il programma di domani si apre alle 14.30 con un laboratorio di cesteria, storie e intrecci di salici e noccioli, guidate da Elena Campacci e Cristian Crociani. Alle 16.45 Gianni Fagnoli spiegherà ai presenti e partecipanti i principi e le basi dell’innesto di piante da frutto. Seguirà alle 18.30 ‘La pieve svelata’, la visita guidata alla scoperta dei tesori e della storia dell’antica pieve di San Martino, con Gianluca Brusi e don Massimo Tumini.

Alle 20 sarà la volta di ‘Veglia di sveglia dell’Appennino’, musica dal vivo e narrazioni della montagna, uno spettacolo interpretato da Fabrizio Caveja Barnabé e Gianni Fagnoli. La conclusione si terrà al bar dell’Alpino con la Merenda di Marione. La domenica mattina si parte con E’ Merché, un mercatino dell’artigianato dove si potranno trovare anche i giochi in legno di Paolo. Alle 10.15 si terrà lo spettacolo ‘Se non ci porta via il vento’, un momento musicale con suono itinerante della ‘Piva int-è-sàc’ con Pier Vincenzo Dall’Arno. Alle 11.30 visita all’archivio fotografico dell’ex macello, con Gianluca Brusi.

Dalle 12.30, ‘Ucce Ucce la polenta alle Balducce’, a cura della Pro loco, pranzo animato dagli Osterianti, con musica popolare e canti da osteria di Roberto Freddi e Moris Gabrielli. Dalle 14.30 ‘Letture sotto alla loggia’, a cura di Mariolina Coppola e Maria Concetta Fabbri, cui seguiranno le conclusioni con l’estrazione premi della lotteria ‘d Mariòn e la gara di briscola.