I dipendenti ripuliscono la città

Nei giorni scorsi i dipendenti della Celanese Production Italy e le Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) si sono uniti per una giornata dedicata alla pulizia di alcune aree della città. Circa cento lavoratori dell’azienda (nella foto sopra), con il supporto organizzativo di Alea Ambiente, hanno raccolto e differenziato rifiuti abbandonati.

L’iniziativa, avviata dal saluto dell’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta nel polo chimico, ha voluto celebrare l’impegno dei volontari e l’importanza della responsabilità collettiva. I dipendenti della Celanese, suddivisi in gruppi, si sono dedicati alla pulizia nelle aree individuate dalle Gev come più bisognose di intervento. Con la supervisione di alcuni coordinatori hanno raccolto una varietà di materiali, separando correttamente i rifiuti comuni da quelli speciali. Alea Ambiente ha fornito tutta l’attrezzatura necessaria per il lavoro, inclusi guanti, pinze e sacchetti per la raccolta differenziata.

Questa attività si inserisce nel programma di ‘volontariato d’impresa’ promosso da Celanese, un progetto che consente ai lavoratori di dedicare fino a 16 ore all’anno di permessi retribuiti ad attività sociali durante l’orario di lavoro. I dipendenti che accumulano ore di volontariato possono ricevere piccole sovvenzioni fino a 500 dollari all’anno da destinare ad associazioni non-profit. Questa iniziativa insieme alle Guardie Ecologie Volontarie, ‘sentinelle dell’ambiente’ da oltre 40 anni nel territorio della Romagna forlivese, dimostra l’impegno di Celanese nel dialogare con gli enti del terzo settore, supportare la comunità attraverso attività di educazione ambientale e sensibilizzazione ai propri dipendenti.