I dipinti di Trevisani tornano a S. Bonifacio

Ritornano alla chiesa di San Bonifacio al castello di Cusercoli due monumentali dipinti ovali attribuiti al pittore Francesco Trevisani (1656-1746).

Un ritorno in grande stile delle due opere restaurate grazie alla associazione Giovanni Bissoni e già collocati nella camera da letto e alcova del palazzo baronale dei conti Guidi di Bagno proprietari dell’antico maniero che sovrasta il borgo di Cusercoli e il fiume Bidente.

Trevisani fu un pittore di scuola Barocca del ‘600. Si formò a Venezia sotto l’insegnamento di Antonio Zanchi, legato alle tendenze dei "tenebrosi" e di Luca Giordano. Trevisani nel suo percorso artistico realizzò dipinti, ritratti, affreschi, pale d’altare con temi religiosi, mitologici e storici, ora presenti in musei come l’Hermitage ed il Louvre.

Sabato 1 giugno, alle 12, apertura dell’esposizione organizzata dal Comune e dalla Pro loco Chiusa d’Ercole Aps in collaborazione con l’Associazione Giovanni Bissoni di Cesena, con l’intervento del sindaco Claudio Milandri. Seguirà aperitivo ai Giardini pensili del castello.

Nell’occasione l’Associazione Giovanni Bissoni – nata per dare continuità all’azione e al pensiero di Bissoni recentemente scomparso, prima sindaco di Cesenatico, poi assessore regionale alle Politiche per la salute e quindi presidente di Agenas, che in vita dedicò impegno e sforzi per promuovere e rafforzare un modello di sanità pubblica universalistica, sostenibile e accessibile – organizza un’escursione gratuita l’1 giugno con partenza alle ore 8,30 da ‘I Love Silvia Caffè’, di Cusercoli con un giro ad anello di 3 ore (media difficoltà) con arrivo al Castello. Necessarie acqua e scarpe da trekking. Per chi fosse intenzionato e a partecipare prenotazioni entro le ore 12 di domani. Info: 320.2995779.

