I disegni dei bambini Paure e sorrisi post-dramma

Onde scure, autoambulanze, case circondate dall’acqua, volti dalle bocche spalancate e pesanti gocce di pioggia, ma anche qualche timido sorriso. Questi e altri dettagli sono stati rappresentati nei loro disegni dai bambini delle classi prima e seconda elementare della scuola Don Oreste Benzi di Forlì. Si tratta del loro personalissimo ‘libro dell’alluvione’, realizzato durante le ore dedicate al laboratorio di arte. A ciascuno dei piccoli alunni delle due classi è stato chiesto di ripercorrere l’esperienza dell’alluvione e di raccontarla utilizzando come mezzo il disegno. Tutti i loro prodotti, poi, sono stati raccolti in un lavoro unitario che rimarrà come testimonianza di un evento drammatico, ma che è importante non dimenticare mai. La proposta dei docenti è stata raccolta da tutti i bambini con concitata partecipazione e, come sperato dagli insegnanti, si è rivelato avere anche un grande valore terapeutico: le paure e le preoccupazioni legate al dramma collettivo si sono dissipate a favore di una grande energia positiva che ha coinvolto tutti i bambini i quali, grazie a pastelli e fogli bianchi, hanno potuto elaborare e condividere i fatti inediti che hanno vissuto nelle ultime due settimane. L’attività è stata ideata e condotta da Gloria Salvadori, specialista di arte: "Il disegno infantile – ha commentato – porta il racconto dell’interiorità del bambino, che viene rappresentata senza freni. È un aiuto importante per esternare il delicato mondo di sentimenti là dove le parole spesso non riescono a farlo".