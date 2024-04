I dissidenti di Italia Viva attaccano Gallozzi

Non sono affatto piaciute ad alcuni esponenti locali di Italia Viva le dichiarazioni rilasciate dal presidente forlivese del partito Leonardo Gallozzi (nella foto), quando ha presentato la sua candidatura nella lista civica ‘Forlì Cambia’, a sostegno del sindaco Gian Luca Zattini. Gallozzi aveva liquidato come "poco più di un pettegolezzo" la decisione del consigliere di Italia Viva Massimo Marchi di lasciare il partito per schierarsi con il centrosinistra, appoggiando la lista RinnoviAmo Forlì. E ricordava che l’assemblea provinciale di Italia Viva aveva approvato "con una maggioranza di 56 delegati su 61" la decisione di schierarsi con il centrodestra.

La replica dei "24 dissidenti verso la linea territoriale di Italia Viva", come si definiscono in una nota, non si è fatta attendere: "Siamo costretti a rompere il silenzio e domandare quanto può considerarsi democratico il risultato del voto di un’assemblea provinciale i cui componenti sono stati chiamati la sera del 15 febbraio a votare indirizzi politici ufficializzati sulla stampa già dalla mattina dello stesso giorno. E quanto può considerarsi corretto che per le scelte del Comune di Forlì venga convocata un’assemblea provinciale e non comunale?".

Gallozzi ha rimarcato di non sentirsi parte di una coalizione di centrodestra: "Vorremmo dire al presidente che candidarsi in una lista che fa parte di una coalizione significa, in caso di vittoria, governare con tutti i rappresentanti di quella coalizione e, in caso di sconfitta, stare all’opposizione con la stessa compagnia". Ribadiscono che "avremmo voluto costruire una candidatura terza alternativa alla destra e alla sinistra".

I 24 dissidenti precisano che sosterranno Italia Viva alle elezioni europee. I firmatari sono il consigliere comunale Massimo Marchi, l’ex Loretta Fiorentini (era in carica tra il 2014 e il 2019; è stata anche membro dell’assemblea nazionale del partito), poi Francesca Resta, Mauro Callegari, Andrea Laghi, Enzo Prati, Anna Cicognani, Silvia Ferrando, Franca Patuelli, Ornella Cicognani, Morena Ricci, Amal Berrite, Maurizio Vitali, Lorenzo Grilli, Fabio Paolini, Roberta Coliola, Daniele Rossi, Davide Valmaggi, Stefano Micheli, Stefano Giunchi, Matteo Baldi Pardi, Donatella Pessina, Francesco Lucio Formica, Antonio Morgagni.

Paola Mauti