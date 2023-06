I dubbi dei figli dopo l’alluvione

’E dopo l’alluvione?’ è il titolo dell’incontro in programma oggi alle 18.30 nella sede del Centro per le Famiglie, in viale Bolognesi 23. All’incontro parteciperanno le psicologhe psicoterapeute Roberta Fetti e Silvia Savini. Le dottoresse proveranno a rispondere a quesiti quali ’cosa possiamo rispondere alle domande dei nostri figli?’, ’come ci comportiamo di fronte ai loro silenzi?’ e ’quali sono i comportamenti a cui prestare attenzione?’. Per informazioni: 0543712667; [email protected]