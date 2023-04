I figli di Boschi donano alla città due dipinti

di Rosanna Ricci

Un’ampia retrospettiva di dipinti del pittore forlivese Fernando Boschi è allestita fino all’11 aprile all’Oratorio di San Sebastiano, Piazza Guido da Montefeltro, Forlì. Durante la cerimonia di inaugurazione della mostra, i familiari dell’artista hanno donato due dipinti di Fernando Boschi al Comune di Forlì, i quali potranno essere ammirati dai cittadini non appena saranno posizionati in uno spazio pubblico a loro destinato.

"Non possiamo che ringraziare la famiglia Boschi – ha dichiarato l’Assessore Melandri – per questo atto di generosità verso i Musei Civici. Le Collezioni Comunali da sempre si sono arricchite grazie alla generosità dei forlivesi e l’Amministrazione Comunale si impegna ogni giorno per conservare il suo patrimonio comunale e valorizzarlo per tutti". Fernando Boschi, nato a Forlì nel 1916 e deceduto nel 1975, fu allievo di due noti pittori: inizialmente a Bologna frequentò lo studio di Pietro Scapardini, successivamente, a Forlì, fu amico ed allievo di Maceo Casadei col quale si recò in parecchi viaggi di approfondimento artistico in Italia e in Francia. Fedele allo stile del realismo e dell’impressionismo, Boschi è un pittore molto apprezzato dai visitatori per la qualità della sua pittura, sempre misurata e coerente, ma contemporaneamente lirica e ricca di emozioni. I paesaggi illuminati dalle atmosfere di ogni luogo e di ogni stagione raccontano un mondo pieno di poesia e di commozione che coinvolge lo spettatore, accompagnandolo fra campi, marine e zone collinari in cui la sinfonia dei colori comunica emozioni fortemente percepite.

Nella mostra sono esposti paesaggi e ritratti realizzati ad olio, a tempera, ad acquerello e anche con l’incisione. Tutta la rassegna permette una totale immersione in un mondo in cui è possibile sognare grazie alla profonda armonia generata fra segno, luce e colore.

L’impatto emotivo è immediato, sono opere destinate a lasciare un segno attraverso immagini che rivelano padronanza di mezzi espressivi, ma anche armonia di note cromatiche, frutto di una rara sensibilità, che aggiungono luce e ricchezza a tutto l’impianto costruttivo dell’opera. La mostra rappresenta lo splendido percorso di un processo creativo fra sentimenti, sensibilità cromatica ed equilibrio compositivo.

Orario: tutti i giorni ad ingresso libero dalle 10,30 alle 12 e dalle 17 alle 19,30.