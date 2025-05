I film come ponte culturale tra generazioni

Locus solus, cioè un luogo unico e ricco di suggestioni, come lo spazio che rappresenta il mondo interiore dell’artista nel momento in cui intraprende il processo creativo, un luogo sospeso tra realtà e immaginazione, straordinario nella sua unicità. E ’Locus Solus: visioni, riflessi, identità’ è il titolo scelto dagli organizzatori, tutti studenti o giovani neolaureati, per la rassegna cinematografica che prenderà avvio martedì. Quattro appuntamenti in diversi luoghi della città, nel corso dei quali verranno proiettati altrettanti film, ciascuno individuato "in base alle tematiche inerenti all’identità e al valore culturale del luogo prescelto".

Realizzata nell’ambito del bando promosso dalla Fondazione Cassa dei risparmi e relativo alle attività collaterali alla mostra ’Il ritratto dell’artista’, in corso presso il San Domenico, la rassegna è promossa dal Centro Studi Leonardo Melandri, in collaborazione con il collettivo ’Ondeurbane’. Partner della rassegna è ’Aidoru Società Cooperativa’, che gestisce Volume bar, all’interno del campus universitario. "Abbiamo scelto di realizzare una rassegna cinematografica – spiega lo studente Pier Servetti, del Centro Studi Melandri – perché riteniamo che sia il mezzo più giusto per connettere degli esperti, in questo caso nell’ambito cinematografico, alle giovani generazioni. Inoltre, consideriamo il cinema il miglior mezzo di fruizione sociale". Insomma, il cinema come ponte culturale tra le generazioni e "tra la comunità studentesca e la cittadinanza di Forlì, nelle sue molteplici sfaccettature". Stefano Evangelisti è un neolaureato in sociologia e fa parte di ’Ondeurbane’, un collettivo nato nel 2023 "Il covid ha sviluppato una varietà di modalità relazionali caratterizzate dalla mancanza del contatto reale – spiega Evangelisti –. Da qui l’esigenza di cercare e creare spazi dove ricostituire questo contatto, nonché il confronto tra gli artisti e tra questi e il pubblico". Le proiezioni saranno anche un’occasione "per far vivere e conoscere alla comunità le diverse sfaccettature di Forlì e del suo patrimonio storico-artistico".

Le proiezioni, tutte all’aperto, saranno precedute da una presentazione della pellicola a cura di esperti cinefili, selezionati dal Centro Studi, oltre che da studenti appassionati di cinema. Il primo appuntamento è previsto martedì 3 giugno, in piazzetta Antica Pescheria, in corso Armando Diaz, 14 e la pellicola in programma sarà ’Sunset Boulevard’, un film di Billy Wilder del 1950. La presentazione della serata e della pellicola sarà affidata al noto regista e video maker Giovanni Raggi.

Martedì 10 giugno sarà la volta di ‘Gueros’ di Alonzo Ruizpalacios e la proiezione è prevista all’interno del Campus Universitario, presso piazzale Igino Lega. Martedi 14 giugno è la volta di ’Do not expect too much from the end of the world’, un film del 2023, premiato al festival di Locarno, per la regia del regista rumeno Radu Jude, che sarà proiettato presso l’Arena Forlivese, in via Giorgio Regnoli, 91. L’ultima serata, giovedì 26 giugno, si svolgerà presso l’area adiacente ai Musei san Domenico, nei pressi del parco Dino Amadori e il film scelto è un grande classico del cinema italiano e cioè ’8 e mezzo’, di Federico Fellini.

Le serate, con ingresso gratuito, prenderanno avvio alle 19, con la presentazione dell’evento in programma e la possibilità per gli avventori di usufruire del buffet messo a disposizione dagli sponsor. Dopo la proiezione, è previsto uno spazio di domande e interventi per il pubblico.

Paola Mauti