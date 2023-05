I fiori tornano a colorare il centro con mercatini, cibo e spettacoli

Fiorimpopoli torna a colorare il centro storico attorno alla rocca con la 17ª edizione, portando in strada mercatini di piante e fiori, concerti, pranzi e cene in piazza, spettacoli e tante altre iniziative per grandi e piccini. Da oggi a lunedì 15 quattro giorni densi di svariate attività all’insegna del verde e della primavera. A dare il via sarà l’apertura alle ore 18,30 di oggi della mostra ‘Un piccolo gesto il dono più bello’ presso lo stand Avis Forlimpopoli, organizzatore di Fiorimpopoli, in Piazza Garibaldi. Trentasei disegni realizzati dai ragazzi delle classi seconde della scuola media, che saranno esposti anche nelle giornate di sabato e domenica. In contemporanea aprirà anche lo stand gastronomico in collaborazione con Auser, che nelle giornate di sabato e domenica sarà aperto anche per il pranzo, offrendo la possibilità di asporto. Conclude la serata il Concerto di Primavera alle 20,45 sul palco allestito in piazza. Si esibiranno gruppi musicali formati dagli alunni della scuola ‘Marinelli’, dell’Istituto ‘Masini’ e del liceo ‘Canova’. La giornata di domani comincerà con l’apertura alle ore 9 del mercato ‘Maggio in fiore’ con piante da giardino e da orto nelle piazze Garibaldi, Pompilio e Paulucci e alle ore 9,30 l’apertura del mercatino ‘Artigianato creativo’ per le strade del centro storico. In piazza Trieste ci sarà l’inaugurazione (ore 9) della 11° edizione della ‘Fiera delle macchine e attrezzature agricole’. Iniziative che continuano anche domenica. Ad animare i pomeriggi del fine settimana ci penserà la Compagnia del Drago Nero con lo spettacolo itinerante ‘Medioevo Fantastico’. Per i bambini da non perdere è il ‘Circo Paz-zoo’ in piazza Fratti alle 16. In programma anche beach volley e una simultanea di scacchi. La giornata si concluderà in piazza Garibaldi alle 20,30 con il pianista Giovanni Bertoni e con Fiorimpopol’n’rock con The Blackbirds. La domenica si arricchisce con il mercatino di antiquariato della Segavecchia, l’esposizione ‘L’arte del bonsai e del suiseki’ e il ‘Mercatino dei bambini’. Nel pomeriggio invece appuntamento in piazza Garibaldi alle 18 per ‘Fiorimpopoli sfila’: sfilata di moda organizzata da Monia Abbigliamento in collaborazione con parrucchiere ‘La tua immagine’ e presentata dal vocalist Gaddo. Alle 20,45 sul palco ‘Miscellanea Beat Live’, duo composto da Massimo Marches, voce e chitarra, e Gionata Costa, voce e violoncello. Chiude il programma di Fiorimpopoli ‘La corrida ad Frampul’ luned’ al Verdi alle 20,30.

Matteo Bondi