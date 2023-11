I ’Floyd Quartet’ per far rivivere i concerti dei gruppo rock

Serata speciale per gli amanti del rock: questa sera alle 22 al Naima Club tornerà in scena lo spettacolo dei Floyd Quartert, ideato per far rivivere i concerti live dei Pink Floyd nei loro anni psichedelici dal 1967 fino al 1972. I Quartet ripropongono i pezzi che hanno reso celebri i Pink Floyd nelle loro esibizioni live, da Astronomy Domine a Careful with that axe Eugene, passando per ad Atom HeartMother, Echoes,Set controls for the heart of the sun e molti altri. Prima dei successi mondiali degli album ‘The Dark Side of The Moon’ (1973) e ‘Wish You Were Here’ (1975), i Pink Floyd sperimentano la propria identità progressive in varie direzioni come avvenne nel celebre filmato ‘Live At Pompei’(1971).

I brani selezionati vengono riproposti fedelmente utilizzando strumentazione vintage come tastiere, chitarre e bassi, effetti analogici, amplificatori, gong che accompagneranno il pubblico nelle stesse atmosfere dei primi concerti floydiani in modo da garantire un’immersione totale nelle atmosfere di un tempo. Info e prenotazioni: 3471455948 - 3397476782. Biglietto unico 12 euro.