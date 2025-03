"I forlivesi vivano il cuore della città"

Sara Monti, della storica ’Cartoleria Monti’, sottolinea come anche i ’Mercoledì del cuore’ organizzati dall’amministrazione comunale contribuiscano a portare persone in centro, "ma vivendo qui vicino devo dire che, se è vero che alcune attività commerciali chiudono, altre, al contrario, aprono, offrendo svago e intrattenimento. Dipende comunque anche dai forlivesi vivere maggiormente il cuore della città, e impegnarsi per frequentarlo davvero di più. La priorità deve essere quella di tenere alto il livello di presidio da parte delle forze dell’ordine per mantenere sicurezza e legalità, essenziali per attrarre davvero le persone e i potenziali acquirenti".