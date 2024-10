I fratelli Parravicini suoneranno Beethoven domenica al Masini

Domenica alle 11, la sala Sangiorgi dell’Istituto Masini (corso Garibaldi 98) accoglierà un concerto di violino e pianoforte, eseguito dal talentuoso duo formato dai giovani fratelli Lodovico e Nicolò Parravicini. I musicisti interpreteranno tre Sonate di Beethoven, concludendo così il ciclo di appuntamenti dedicati al compositore tedesco, che ha attraversato le città di Forlì e Ravenna. L’evento rappresenta anche un traguardo significativo per il progetto ‘Per chi crea’, promosso dal Ministero della Cultura e sovvenzionato dalla Siae, che destina il 10% dei compensi per copia privata a supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani residenti in Italia sotto i 35 anni.

Il progetto è articolato in tre diverse sezioni: nuove opere, formazione e promozione culturale nelle scuole, live e promozione nazionale e internazionale. Il Masini ha avviato il progetto nel novembre 2023 e ha visto la partecipazione di numerosi artisti, tra cui Federica Tranzillo, Eleonora Testa, Mattia Pagliani, Raffaella Cardaropoli ed Ettore Pagano. Il concerto dei fratelli Parravicini rientra nella rassegna Forlì Grande Musica, iniziativa organizzata da Emilia-Romagna Festival e sovvenzionata dal Comune di Forlì, che ha l’obiettivo di valorizzare la cultura musicale e i talenti in città. Si potranno ascoltare la Sonata in la maggiore n. 2, op. 12 n. 2, la Sonata in la minore n. 4, op. 23, e la Sonata in sol maggiore n. 8, op. 30 n. 3. I biglietti possono essere acquistati in loco al prezzo simbolico di 1 euro, a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.