I funerali del Papa. Oggi a Roma il tributo dei 500 giovani forlivesi

In queste ore diversi forlivesi stanno raggiungendo Roma per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, incluso il vescovo, mons. Livio Corazza, che oggi sarà in piazza San Pietro per concelebrare la messa esequiale. In vista del funerale il vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, don Enrico Casadei, ha inviato un messaggio a sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi e religiose, Uffici diocesani, Consiglio pastorale diocesano e Consulte, in cui scrive: "Oggi, 26 aprile, giorno delle esequie del Santo Padre Francesco, il Vescovo chiede che a mezzogiorno le campane di tutte le chiese suonino a festa in segno di fede nella vittoria di Cristo sulla morte e di partecipazione alla preghiera di tutta la Chiesa per il defunto Pontefice".

Mons. Corazza è arrivato a Roma ieri, accompagnando i cinquecento ragazzi della diocesi di Forlì-Bertinoro che stanno partecipando al Giubileo degli adolescenti in programma fino a domani, insieme a nove sacerdoti forlivesi tra i quali don Andrea Carubia, responsabile della pastorale giovanile, che coordina il viaggio. I cinquecento giovanissimi forlivesi hanno avuto anche l’opportunità, nella giornata di ieri, di partecipare a due momenti importanti: il passaggio dalla Porta Santa a San Pietro e la preghiera della Via Lucis, presso la scalinata della chiesa dei SS. Pietro e Paolo all’Eur. Molti di loro hanno poi passato la notte tra ieri e oggi accampati fuori piazza San Pietro per riuscire ad accedere agli spazi predisposti per il funerale del Pontefice, mentre altri hanno scelto di rimanere nelle vie e nelle piazze attigue.

Infine domani, a conclusione del pellegrinaggio, si terrà la messa alle 10 in piazza San Pietro, durante la quale doveva essere dichiarato Santo il Beato Carlo Acutis – canonizzazione ora sospesa e rinviata. In questi giorni anche il giornalista Alessandro Rondoni seguirà a Roma e nella Sala Stampa della Santa Sede i vari eventi, in qualità, da diversi anni, di direttore dell’Ufficio comunicazioni dell’Arcidiocesi di Bologna e della Ceer e collaboratore del Card. Matteo Zuppi.

Molti gruppi e comunità forlivesi nel corso del pontificato hanno partecipato in San Pietro, a Roma, a messe, udienze e raduni con Francesco, anche gruppi, parrocchie, associazioni e movimenti, sposi novelli e altri per ricorrenze e anniversari.