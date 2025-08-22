I ‘galletti’ oggi al debutto ad Arezzo: "Adesso c’è di nuovo entusiasmo"

Un ritorno in serie C atteso dalla tifoseria biancorossa da otto anni. Prima del match di questa sera (ore 21.15) nella tana della squadra alla vigilia superfavorita del girone, l’Arezzo, i supporter non vedono l’ora che si riparta dopo lo splendido campionato che ha riportato il Forlì nel calcio professionistico.

Daniele Piazza ha ereditato la passione per i biancorossi dal babbo Filiberto e coltivandola poi come attaccante col Club Forza Forlì: "Dopo la bellissima impresa della scorsa stagione – afferma – la nostra squadra si prepara a disputare, finalmente, un campionato a livello professionistico con il giusto entusiasmo. Affronteremo squadre importanti e molto forti che puntano alla serie B. Mi auguro che la rosa di giocatori con cui iniziamo questa nuova avventura sia adeguata a un livello così competitivo e che il pubblico dia una mano notevole. Per il mister Alessandro Miramari sarà il primo campionato di questo livello e anche per lui, dopo aver fatto così bene finora in D, si tratta di un banco di prova molto importante. Sono convinto che, col suo gioco, ci toglieremo delle soddisfazioni".

Giovanni Garoia nel mondo del calcio da anni come allenatore di diverse formazioni giovanili forlivesi e, in particolare, come allenatore del Forlì calcio a cinque sino alla serie A, predica cautela: "Per esprimere un giudizio bisognerà attendere qualche giornata. Penso che il girone si dividerà in due parti e mi auguro che i galletti possano mantenersi almeno nella prima parte del secondo gruppo, magari gettando un’occhiata ai playoff. Penso che col gioco scintillante di Miramari il Forlì potrà dare fastidio anche ai club più attrezzati e la mia speranza è quella di poter assistere a un campionato lontano dalla zona playout".

Franco Sirotti, ex arbitro di serie A e B e, prima, in campo sino alla seconda squadra del Forlì, è positivo: "Il Forlì disputerà una sorta di B2 in un girone con diverse squadre di grande blasone, 5 o 6 con un passato in A. L’obiettivo è una tranquilla salvezza, ma nonostante un campionato così difficile il Forlì potrebbe anche essere la sorpresa. La società ha compiuto sacrifici, rivitalizzando tutto l’ambiente. Già ad Arezzo il test sarà probante, poi ci sarà il derby col Ravenna. Ho grande fiducia nel mister che ha trasmesso mentalità garibaldina e vincente".

Andrea Landi, infine, da una quarantina di anni vicino alle vicende del Forlì, è entusiasta: "Sarà un campionato affascinante. Forlì meritava questa soddisfazione e ora i tifosi devono rispondere adeguatamente a quanto ottenuto dalla società riportandoci a ivello professionistico. Invito tutti i club organizzati a sostenere la squadra per tutta la stagione".