I Gardini trionfano agli Oscar del cioccolato

di Maddalena de Franchis

È come vincere l’Oscar del cioccolato artigianale, e loro se lo sono aggiudicato in ben tre categorie: parliamo dei fratelli Gardini, premiati anche quest’anno con la prestigiosa ‘Tavoletta d’oro’, il riconoscimento italiano più autorevole nell’ambito del cioccolato artigianale di qualità. La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica scorsa a Firenze, alla Fortezza da Basso, sede della kermesse del gusto ‘Taste’ (nonché della celeberrima Pitti Immagine uomo). Giunta alla 21ª edizione, la ‘Tavoletta d’oro’ è promossa dall’associazione Compagnia del cioccolato, che vanta più di mille associati e incorona ogni anno i cioccolati migliori tra quelli in vendita in Italia, dopo una rigorosa selezione.

I giudizi sono assegnati secondo le schede di valutazione ideate dall’associazione. Le commissioni, composte da degustatori professionali, giornalisti ed esperti del settore, hanno avuto in questi mesi un ‘ingrato‘ compito: assaggiare prodotti appartenenti a 15 categorie diverse, selezionare i cioccolati di eccellenza in ogni categoria e, per ciascuna, decretare un unico vincitore, al quale è stato conferito l’ambito premio.

I fratelli Gardini sono tornati nella loro azienda di Vecchiazzano con ben tre ‘tavolette’: nella categoria ‘cremino’, con il loro cremino alle noci di Romagna; in quella del cioccolato ripieno, con la tavoletta ripiena di una ganache di cioccolato al gin Primo (ideato dal cesenate Federico Lugaresi); infine, nella categoria cioccolato aromatizzato, con la tavoletta latte, sale dolce di Cervia e liquirizia. Tre prodotti che rispecchiano appieno la filosofia di Gardini: esaltare le eccellenze enogastronomiche del territorio, sperimentando di volta in volta nuovi connubi con il cioccolato: le noci romagnole, il gin ‘Primo’ di Federico Lugaresi (aromatizzato al sale di Romagna) e il sale dolce delle saline di Cervia.

Non solo: nelle quindici categorie sono stati riconosciuti come cioccolati di eccellenza altri quattro prodotti. Si tratta della pralina ‘Perla Nera’ alle olive (categoria praline); la tavoletta Insolito, a base di gianduia e sale di Cervia – già medaglia di bronzo ai premi internazionali del cioccolato nel 2022 – e i dobloni gianduia e sale di Cervia (entrambi nella categoria cioccolato ripieno); infine, la tavoletta Rustico (extra fondente con fave di cacao e zucchero muscovado), nella categoria cioccolato grezzo.

"Questi premi ci riempiono d’orgoglio", commentano Fabio e Manuele Gardini dal loro laboratorio artigianale in via Benini. "Da più di vent’anni sperimentiamo senza sosta, andando alla ricerca dell’incrocio perfetto tra il cioccolato e alcune delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Siamo davvero onorati che il nostro lavoro sia stato premiato e che tante creazioni siano classificate come autentica eccellenza del cioccolato italiano". I Gardini non sono nuovi a questo premio: come riportato dal loro sito web, la prima ‘Tavoletta d’oro’ è arrivata nel 2012, sempre per la collezione di tavolette impreziosite dal sale dolce di Cervia. Da allora, l’azienda forlivese ha ricevuto almeno una menzione all’anno, oltre a svariati riconoscimenti internazionali.