I geni dell’informatica si ritrovano al Ceub

Si terrà dal 2 al 7 marzo a Bertinoro ‘Bwgd 2025: Bertinoro Workshop on Graph Drawing’, il primo appuntamento per questo 2025 organizzato da BiCi (Bertinoro international Center of informatics) che, da oltre 20 anni, porta nelle sale del Centro Universitario le migliori menti informatiche da tutto il mondo. Radunare il gotha del mondo informatico non è facile è, per farlo, c’è voluta una BiCi, associazione il cui consiglio direttivo è formato da cinque ricercatori italiani di fama internazionale: Alessandro Panconesi, professore dell’Università Sapienza di Roma, Ozalp Babaoglu, professore dell’Università di Bologna, Lorenzo Alvisi, direttore del dipartimento di Computer Scienza alla Cornell University, Gianfranco Bilardi, professore del dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università di Padova, e Vittorio Maniezzo, dell’Università di Bologna.

"Abbiamo voluto creare in Italia un centro che fosse un punto di incontro per la ricerca avanzata in informatica a livello internazionale – spiega Alessandro Panconesi, presidente di BiCi –, sul modello di grande successo già sperimentato in altri paesi in Europa". Oltre 200 gli eventi promossi da BiCi che in quasi 25 anni di attività hanno radunato nelle sale della Rocca Vescovile i migliori ricercatori mondiali. "Far partecipare i ricercatori è relativamente facile – continua il presidente –, perché possono permettersi di pagare l’ospitalità. Più difficile è far partecipare a questi incontri internazionali gli studenti delle nostre università, perché non possono coprirne il costo di partecipazione, mentre consentire ciò sarebbe estremamente importante. L’unico che aveva capito questo è stato il senatore Leonardo Melandri, per cui all’inizio, con alcuni finanziamenti che riuscì a convogliare attraverso le fondazioni bancarie del territorio, per qualche tempo riuscimmo nel nostro intento. Purtroppo però, ormai da molti anni, l’aiuto economico per i nostri ragazzi arriva solo dall’estero, in particolare da iniziative filantropiche di grandi aziende hi–tech".

Nel corso degli anni sono stati tantissimi i ricercatori internazionali di alto profilo, tra cui diversi del Premio Turing, considerato il Nobel per l’informatica, che hanno partecipato agli incontri di Bertinoro. Sono stati ospiti anche importanti rappresentanti dell’industria avanzata dell’alta tecnologia come Yahoo, Ibm, Microsoft, Google. Nel 2007 arrivò persino con un volo privato l’allora amministratore delegato di Google, Eric Schmidt. "Nonostante i nostri migliori sforzi, nessun politico di qualsivoglia livello si presentò ad accoglierlo – ricorda Panconesi –, non capendo quello che stavamo facendo: creare opportunità di incontro con potenziali importanti ricadute sul territorio".

Fortunatamente Schmidt non sembra essersela presa o, più probabilmente, ha molta stima delle persone che gestiscono BiCi, tanto che lo scorso anno Schmidt Sciences, l’ente filantropico che porta il suo nome e quello della moglie, ha finanziato un ambizioso progetto della Fondazione Elicsir, il cui presidente è Ozalp Babaoglu e che vede coinvolto lo stesso gruppo di persone di BiCi. La missione di Elicsir è quella di contribuire al miglioramento del prestigio internazionale dell’informatica italiana. Il progetto più ambizioso di Elicsir è stato la realizzazione della Scuola Ortogonale, cioè l’istituzione di una scuola di eccellenza, ispirata alla Scuola Normale di Pisa, ma in ambito informatico, che offre percorsi formativi complementari e non sostitutivi dei corsi di laurea.

Alcuni momenti di incontro della Scuola Ortogonale si svolgono proprio nelle sale della Rocca Vescovile di Bertinoro.

Matteo Bondi