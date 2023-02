I giardini pubblici tornano a ’fiorire’ dopo i lavori

Un nuovo tassello del ‘quartiere razionalista’ – quello che, idealmente, dalla stazione arriva in piazzale della Vittoria – è completato. Sono state rimosse ieri le transenne all’ingresso dei giardini pubblici che indicavano ‘lavori in corso’ ormai da un anno. Ora i forlivesi potranno tornare a percorrere i viali che, da piazzale della Vittoria conducono fino a viale Spazzoli, godendo del giardino all’italiana più antico della città. "In questi mesi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani –, abbiamo concluso la riqualificazione dei camminamenti, ricostruito le canalette di scolo in sasso e porfido, realizzato un nuovo sistema fognario delle acque bianche, eseguito l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione con luci a led e pali uguali a quelli di viale della Libertà, realizzato un capillare sistema di videosorveglianza, rimesso a punto le scale del belvedere e restaurato le balaustre, riqualificato tutta la porzione centrale di giardino attraverso la piantumazione di alberature e arbusti, rinnovato i bagni esistenti e realizzato tre nuovi servizi igienici nei pressi dell’ingresso principale". Le sole aree rimaste transennate sono quelle che comprendono la fontana centrale, il perimetro delle mura ottocentesche e le due fontanelle laterali. "Contiamo di riattivare le fontane e rimuovere le ultime transenne entro fine marzo – aggiunge Cicognani –. Con l’arrivo della primavera verranno piantumate anche le aree destinate a fioriture". I lavori, realizzati con risorse del Comune per circa 850 mila euro, sono stati progettati e coordinati dall’architetto Dario Pinzarrone e Gianluca Laghi per la parte del verde, con la supervisione dei tecnici Carmelo Pellerone e Gilberto Cenni. La riqualificazione della parte più antica, che affaccia su piazzale della Vittoria, fa parte di un progetto più ampio, che prevede di dare nuovo lustro a tutto il quartiere, anche nell’ottica di una promozione turistica più ampia (è nota la proposta dell’amministrazione di candidare il cosiddetto quartiere razionalista a patrimonio immateriale dell’Unesco). In questa prospettiva è stato riqualificato tutto il viale della Libertà, con la messa a dimora di nuove alberature, la realizzazione di una pista ciclabile che conduce fino al campus e un nuovo impianto di illuminazione. Non solo: è stato ripulito da smog e muschi l’obelisco e sono in corso i lavori sulla facciata del liceo classico e delle scuole medie adiacenti (qui si progetta di realizzare il ‘museo del volo’, per esporre i mosaici razionalisti custoditi nell’edificio). Il cantiere più imponente di tutti è quello dell’ex Gil che, l’anno prossimo, diventerà un auditorium a sostituire l’ex cinema Odeon.

Sofia Nardi