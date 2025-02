"I giardini sono già migliorati"

La Fiasca, locale aperto otto anni fa all’interno dei giardini Annalena Tonelli, è l’ultima frontiera prima della Galleria Vittoria. Dietro al bancone c’è Anna Aldini: "Quando siamo arrivati anche i giardini erano una zona critica e degradata, ma ora le cose vanno meglio. Notiamo che ci sono persone che frequentano l’area verde e nessuno viene a bivaccare da queste parti. So, però, che alla Galleria Vittoria la situazione è più problematica, complice il fatto che non ci sono praticamente più negozi aperti. Un vero peccato, perché lì c’è lo studentato e dispiace pensare che tanti ragazzi debbano vivere in un’area degradata. Forse quando i lavori saranno terminati anche gli esercenti troveranno la voglia di investire su quella zona e ci sarà un reale rilancio. Il progetto mi sembra bello".