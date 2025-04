I giganti della solidarietà. Al Comitato oltre un milione di euro. E l’Emporio sfama 700 famiglie

Un lavoro enorme, che va avanti da anni e che vede una stretta collaborazione, quello che vede in prima linea il ‘Comitato per la lotta contro la fame nel mondo’ e l’Emporio della Solidarietà della Caritas diocesana, entrambi vicini di casa, con le loro sedi di via Lunga. La presentazione delle principali attività e dei risultati del 2024 delle due realtà solidali verrà presentato domani alle 17.30 nel corso di un evento nella nuova sala multimediale della parrocchia di San Benedetto, che il Comitato ha contribuito a restaurare dopo l’alluvione.

"Tutto ciò che facciamo – sottolinea Davide Rosetti, presidente del Comitato fondato dall’indimenticabile missionaria Annalena Tonelli – lo facciamo in collaborazione con tante realtà del territorio, prima tra tutte Caritas, e grazie all’aiuto dei nostri volontari: 300 iscritti, tra i quali oltre 150 attivi. Quello che faremo sabato è mettere a fuoco e presentare alcuni dei nostri progetti, che sono più di 60 in tutto il mondo. Al primo posto, lo sottolineiamo, c’è sempre l’Italia, ma agiamo anche in molti altri Paesi, pensiamo all’Uganda, dove abbiamo installato pannelli solari sul tetto di una scuola, al Kosovo dove abbiamo contribuito a ricostruire un asilo, o al Bangladesh, dove collaboriamo al progetto dedicato alle bambine di strada".

Tutto questo è possibile in particolare grazie alla vendita di oggetti che ha luogo nel mercatino di via Lunga, dove, a fronte di un prezzo simbolico, è possibile acquistare mobili, stoviglie, vestiti, giocattoli, libri e tanto altro. "Lo scorso anno – spiega Rosetti – le nostre entrate sono state di 1 milione 107mila euro, dei quali ben 800mila euro arrivano dalle vendite del mercatino. Un tema importante anche sotto l’aspetto del riuso: nel 2024 sono arrivati 5.400 quintali di materiale, 100 quintali alla settimana di oggetti che non sono finiti in discarica, ma sono stati riutilizzati, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo a finanziare progetti importanti per chi ha bisogno, senza contare che le famiglie indigenti possono servirsi a titolo completamente gratuito".

Dai 5.400 quintali vanno sottratti gli abiti: "In città abbiamo 70 cassoni per la raccolta: lo scorso anno ci sono finite 500 tonnellate di vestiti che sono stati poi rivenduti da mercatini vintage, mentre ciò che era inutilizzabile viene riciclato per realizzare ‘tessuto non tessuto’: da questo canale sono arrivati 63mila euro che abbiamo donato all’Emporio della Solidarietà".

L’Emporio, da parte sua, ha appena compiuto 10 anni di attività e nel corso dell’ultimo lustro molte cose sono cambiate: "Quando siamo partiti – racconta Filippo Monari, presidente della Caritas diocesana – servivamo 350 nuclei familiari. L’incremento dal 2020 a oggi è del 49%. Oggi siamo arrivati a 689, per un totale di 2.442 beneficiari. Di questi, 911 sono minori e 134 sono over 65. Quest’ultimo dato ha subito un incremento del 16% dal 2023: in passato gli anziani che si servivano dell’Emporio erano molto pochi". Anche la nazionalità di coloro che fanno la ‘spesa a punti’ nel supermercato solidale di via Lunga è degna di nota: "I Paesi rappresentati sono 120 – prosegue Monari –, e di questi la maggior parte, ovvero 204, sono di origine italiana. A seguire il Marocco, con 142. Tra i fruitori anche albanesi, nigeriani, ucraini, rumeni… Dallo scorso anno, comunque, i cibi dell’Emporio escono dalle mura del negozio e un giorno alla settimana vengono redistribuiti anche alle parrocchie del comprensorio".

Con l’aumento dei ‘clienti’, crescono, naturalmente, anche i consumi: "Un quinto delle risorse arrivano dal Comitato – precisa Munari –, ma contribuisce anche la Fondazione Cassa dei Risparmi. Il restante proviene dalla Caritas e dal Banco Alimentare". Un lavoro di squadra serratissimo, che va avanti grazie a quello che Monari chiama ‘il dono di sé’, ovvero il volontariato: una risorsa preziosa che – sottolineano le due realtà – non è mai di troppo. "Chi volesse donare il proprio tempo e le proprie energie alla causa può sempre farsi avanti".