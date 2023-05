I giochi di parole di Bergonzoni al Diego Fabbri

Capriole linguistiche e spericolati giochi di parole: l’attore e autore Alessandro Bergonzoni sarà protagonista giovedì alle 21 sul palco del teatro Diego Fabbri, come anteprima della seconda edizione del Festival della Traduzione ‘Con altre parole’ che si terrà il 19 e 20 ottobre nel suggestivo spazio dell’Auditorium della Chiesa di San Giacomo a Forlì, come la prima edizione (ottobre 2021). Il comitato organizzatore ha ritenuto che proprio Bergonzoni fosse l’ospite ideale, in quanto autore attentissimo alla lingua, abilissimo a rovesciarla attraverso giochi e inciampi linguistici, sovvertendo le visioni stereotipate cristallizzate nell’uso comune, consapevole che la lingua traduce visioni del mondo, trasmette culture e può farsi veicolo del nostro impegno sociale e civile. Si parlerà dunque, nel corso della serata, di lingua e cura del mondo, di viaggi ‘acrobatici’ nelle parole che diventano testimonianza di un impegno profondo e di un ascolto dell’alterità senza il quale il nostro universo si restringe e corre il rischio di ripiegarsi su sé stesso.

Ideato dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione con il sostegno del Campus di Forlì, e reso possibile grazie a un contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi, il festival ha già un programma quasi definitivo : a ottobre saranno a Forlì traduttori e traduttrici autorevoli come, per esempio, Susanna Basso, scrittrici di fama internazionale, Rosella Postorino, Igiaba Scego (entrambe candidate al Premio Strega 2023) e Antonia Arslan (Premio Comisso 2022), che parleranno di scrittura e identità, scrittura come testimonianza di esperienze traumatiche e dialogheranno con alcuni loro traduttori in Europa.

Il festival sarà un’occasione per parlare non solo di traduzione letteraria, ma anche della traduzione e interpretazione come missione sociale, assieme a giornalisti di guerra (come Giammarco Sicuro inviato di guerra per il Tg2) e interpreti che operano presso le istituzioni internazionali. Lo scrittore Marco Balzano (anche lui finalista al Premio Strega nel 2018) tornerà sul tema del peso delle parole nella comunicazione, e alcuni esperti che operano nell’ambito delle nuove tecnologie parleranno dell’impatto che può avere l’intelligenza artificiale sul processo traduttivo e più in generale sulle attuali professioni legate alla cosiddetta industria linguistica. Il festival prevederà infine alcuni momenti spettacolari dedicati alla musica nel mondo e al principio dell’inclusività nella fruizione di performance artistiche da parte di spettatori con disabilità sensoriali.

L’incontro con Alessandro Bergonzoni è a entrata libera fino a esaurimento dei posti.