I giorni del ricordo: "Il parco urbano nei miei scatti subito dopo il disastro"

L’arte come memoria e come segno di ripartenza: a un anno dall’alluvione Dino Zoli Group propone una mostra di fotografie di Silvia Camporesi (che in questo periodo espone anche altri scatti, questi sul tema delle frane, negli spazi dell’ex Monte di Pietà in corso Garibaldi) dedicate al parco urbano Franco Agosto, aggredito da acqua e fango in seguito all’esondazione del Montone. Non solo: presso l’azienda Dino Zoli Textile avrà luogo una residenza artistica particolare, che incontrerà le storie legate ai giorni del disastro.

Venerdì alle 18.30, presso la Fondazione Dino Zoli (Viale Bologna, 288), sarà inaugurata la mostra Fragile Sublime di Silvia Camporesi, a cura di Nadia Stefanel. L’esposizione, visitabile fino al 20 luglio racchiude dodici fotografie, quasi tutte inedite, scattate tutte nello stesso giorno, presso il parco urbano. "Il giorno successivo all’alluvione mi sono chiesta cosa fare – racconta Silvia Camporesi –. Non ho avuto dubbi: dovevo vedere. Così appena è stato possibile sono uscita e quel che ho visto è stato atroce e bellissimo insieme. Con una tuta da pesca mi sono addentrata nel parco urbano, da sola in mezzo a una enorme quantità di acqua e fango. Sapevo che quel che facevo comportava un alto rischio, ma era troppo grande il desiderio di vedere, puntare gli occhi su qualcosa di assoluto, unico. Il parco era un lago fermo, silenzioso, dove tutto quello che eravamo abituati a vedere normalmente era scomparso. Eppure si trattava di una visione sublime, perché la natura si riprende, trova la sua strada per riemergere".

"Le foto sono state stampate su tessuto all’interno della Dino Zoli Textile – spiega Monica Zoli, socia di Dino Zoli Group – dopo un’attenta ricerca del materiale più adatto ad esprimere la loro poetica. Una ricerca che ha sicuramente arricchito noi di un nuovo ambito di applicazione dei processi di stampa, oltre alla soddisfazione di un risultato apprezzato dall’artista, attenta ad ogni minimo dettaglio". "In questa serie di fotografie inedite – interviene Nadia Stefanel, curatrice della mostra e direttrice della Fondazione Dino Zoli – l’artista suggerisce una bellezza così profonda e tuttavia così delicata della natura che potrebbe frantumarsi sotto il peso della sua stessa maestosità".

In contemporanea alla mostra, prosegue la residenza ‘Navigando le ninfee’ del duo Gaggia-Dubbini presso l’azienda Dino Zoli Textile. Il duo artistico, attraverso vari incontri, concertati con il Comitato Unitario Vittime del Fango e i comitati dei quartieri colpiti dall’alluvione, stanno raccogliendo tante storie personali, convogliandole verso la creazione di un’opera d’arte collettiva: un grande lavoro tessile, esito di un percorso di natura processuale condiviso con cittadini e scuole di ogni ordine e grado. Alcuni frammenti estrapolati dall’arazzo troveranno nuova vita nei luoghi colpiti dall’alluvione, generando una mappatura di quanto accaduto.

Sofia Nardi