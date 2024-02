I giorni dell’abbandono. Sporcizia e paura:: "Zona spopolata" ’Assediato’ il Duomo

Il successo della raccolta firme promossa dall’avvocato Laerte Cenni ha condotto a un vertice in prefettura, in cui erano presenti le rappresentanze del quartiere, le forze dell’ordine e il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo. Dopo alcuni giorni e nonostante tutte le rassicurazioni del caso, i residenti e i proprietari delle attività commerciali delle zone limitrofe a piazzetta della Misura non nascondono la sempre più decadente situazione di quella parte del centro storico. "Col passare del tempo si sono manifestati sempre più episodi spiacevoli. Si raccolgono in gruppetti, fumano, bevono, consumano sostanze stupefacenti, per non parlare dello spaccio, non solo in ore notturne, ma anche in pieno giorno. C’è paura per le nostre attività".

Così Giulia Ghirami e Matteo ’Michael’ Pretolani, titolari di due attività commerciali in via Quadrio, rispettivamente ’Allegra Concept Store’ e ’Menadito Shop & Studio’. I due esercenti, che fanno eco alle numerose testimonianze anche di gente che per paura di ritorsioni sceglie il pubblico silenzio, denunciano anche il rischio concreto che tale situazione possa incrementare la già presente crisi dei negozianti del centro storico: "Da un anno la zona si è spopolata, e questo perché comunque c’è tanta sporcizia e le scene non sono belle. È innegabile quindi – proseguono in coro Ghinami e Pretolani – il danno di immagine che subiamo. Per quanto riguarda la pulizia, siamo solamente noi commercianti ad occuparci della zona. Nessuno pulisce, nessuno sistema, basta guardare proprio le aiuole. Siamo in pieno centro storico, più volte l’amministrazione ci ha detto che questo è il fiore all’occhiello di Forlì, ma non sembra che sia trattato come tale, alimentando un circolo vizioso. Il momento più critico qui è la sera, andrebbe monitorato di più soprattutto perché le lamentele e le segnalazioni arrivano da più parti".

La situazione, e le relative segnalazioni del caso, vanno avanti ormai da anni. Parole ricche di sconforto, che fanno trasparire al contempo la volontà forte di far sentire la propria voce: "Il punto critico è questo, a nessuno importa più del centro perché ci sono pochi interessi, in altre zone – continuano i due esercenti – se succedessero delle cose del genere si interverrebbe in maniera migliore. È chiaro che il centro è stato lasciato a se stesso".

Di pari passo arrivano anche le parole di Piergiuseppe Bertaccini, il noto personaggio comico Sgabanaza, che frequenta l’area in quanto esponente del capitolo della Cattedrale, organo amministrativo gestionale del Duomo di Forlì. Pure la zona della piazza antistante al Duomo non viene risparmiata, ed è teatro di situazioni di degrado e sporcizia: "Sono in questo organismo da dieci anni, ho sempre visto più o meno questa situazione di degrado nella zona dell’abside che si affaccia su via Fiorini e via degli Orgogliosi. Spesso – continua Bertaccini – abbiamo avuto delle risse e le nostre chiamate, cioè quelle dei vicini e i nostri collaboratori del consiglio, che denunciano confusione e schiamazzi durante la notte, hanno portato a svariati interventi delle forze dell’ordine. E durante il giorno, il risultato è la sporcizia, che caratterizza tutta la zona qui intorno".

Sergio Tomaselli