I giorni di Predappio. Si celebra la liberazione alla vigilia del raduno delle camicie nere

Una manifestazione che rievoca un episodio storico, ma intriso di significato simbolico: la liberazione di Predappio dal giogo nazi-fascista ha assunto molto presto questo carattere ambivalente, tra storia e mito. E non poteva essere diversamente. Predappio, piccolo centro romagnolo reso grande a suo tempo per il fatto di essere il paese natale di Benito Mussolini, che provvide ad ampliarla con edifici non privi di sontuosità. Ogni anno, da decenni, si festeggia l’evento e si fa coincidere la liberazione con una data significativa come il 28 ottobre, che è anche l’anniversario della marcia su Roma. Anche se l’abbandono del paese da parte delle truppe tedesche, grazie all’azione congiunta di formazioni partigiane e truppe polacche, avvenne qualche giorno prima. Ma non è questo il punto.

"La liberazione di Predappio significa che gli italiani e gli alleati mandarono via Mussolini da casa sua", dice Miro Gori, presidente dell’Anpi di Forlì-Cesena, tra gli organizzatori della manifestazione. L’evento sarà sabato, proprio il 28 ottobre, a poche ore dall’adunata delle camicie nere che come ogni anno ricorderanno l’inizio del ventennio fascista nella domenica più vicina alla data del 28.

Con Miro Gori, c’è Vico Zanetti, presidente dell’Anpi forlivese, che per l’occasione ha curato un’edizione straordinaria, con 2.500 copie a distribuzione gratuita, di ‘Cronache della resistenza’, bimestrale nato nel 1967 a cura dell’associazione, che avrà come titolo ‘Predappio libera’. Quest’anno la celebrazione comincerà sabato alle 15, presso il teatro comunale di Predappio, proprio con la presentazione del bimestrale da parte di Zanetti: "Stampavamo il foglio con il ciclostile e adesso siamo una vera rivista, con articoli che parlano di storia, di attualità e di persone".

Alle 16.30 Roberto Mercadini reciterà un monologo dal titolo ‘La più selvaggia sete la più selvaggia fame’, opera di cui il drammaturgo e youtuber è anche l’autore. I festeggiamenti, a partire dalle 19, continueranno presso il circolo Arci di Predappio, dove si svolgerà il rito della ‘tagliatella antifascista’, a ricordare un episodio di cui furono protagonisti i fratelli Cervi, i quali offrirono tagliatelle al burro e formaggio nella piazza di Campegine (Reggio Emilia) per festeggiare la caduta di Mussolini nel 1943. La manifestazione si sposterà nuovamente nel teatro, dove, alle 21.30 il cantautore Alessio Lega canterà e racconterà ‘Le storie dei partigiani’. Interverranno Maritria Coi, segretaria della Cgil Emilia-Romagna e Ferdinando Pappalardo, vicepresidente nazionale dell’Anpi.

Paola Mauti