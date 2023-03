I giorni di Salò La Rsi e la tragedia della realtà di guerra

’Apparati e centri di potere nella Repubblica sociale italiana: politiche e conflitti’. Questo il titolo di un simposio della durata di tre giorni, da oggi a sabato, che si terrà alla sala del Consiglio provinciale, in piazza Morgagni 9.

Il convegno si propone di concentrare la propria attenzione su come – attraverso il lavoro delle sue istituzioni – la Rsi cercò di legittimarsi di fronte alla società italiana, come provò ad affrontare la quotidianità della guerra, come trascorse i mesi della propria esistenza in mezzo alla frammentazione dei propri apparati e la pluralità delle articolazioni territoriali e dei centri di potere.

La partecipazione della cittadinanza è libera, per informazioni: tel. 0543.28999 oppure via mail a [email protected] .com.