‘I giorni di vetro’, ecco il nuovo romanzo di Nicoletta Verna

Dopo il successo del libro d’esordio ‘Il valore affettivo’ (Einaudi editore), è da ieri in libreria un nuovo romanzo ipnotico e intenso di Nicoletta Verna: ‘I giorni di vetro’. Il testo narra la storia di Redenta, nata il giorno del delitto Matteotti. Il paese mormora che la ragazza abbia la ‘scarogna’ e che non arriverà alla festa di San Rocco; invece, per quel giorno Redenta sarà ancora viva. Bruno, l’adorato amico di infanzia che le aveva promesso di sposarla, incurante della sua ‘gamba matta’ dovuta alla poliomielite, scompare senza motivo. Redenta verrà, quindi, scelta dal gerarca Vetro, che aveva perso un occhio in Etiopia, come sua sposa e le infliggerà grandi dolori. Questo però non riuscirà a spegnere il suo istinto di salvezza. In un susseguirsi di vicende la vita di Redenta incrocia per caso quella di Iris, partigiana della banda di Diaz, di cui è segretamente innamorata ma non corrisposta. I due personaggi femminili, una ingenua e l’altra disillusa, diventano l’uno lo specchio dell’altro.

L’autrice, Nicoletta Verna, è nata a Forlì ma vive a Firenze e lavora come editor di narrativa italiana per l’editore Giunti. Il suo primo romanzo, ‘Il valore affettivo’, ha vinto il premio Opera prima Severino Cesari e il premio letterario Massarosa.