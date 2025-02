I giovani e il vescovo in consiglio comunale

Un ospite speciale ha nobilitato la seduta del consiglio comunale svoltosi sabato mattina nel municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Nel penultimo giorno della visita pastorale, il vescovo monsignor Livio Corazza ha partecipato alla seduta assembleare congiunta dei politici locali e dei rappresentanti della consulta giovanile. Un’occasione di saluto e confronto ma altresì un’opportunità di riflessione su presente e futuro della comunità.

Proprio sulle sfide dell’avvenire, "da affrontare in maniera solidale e consapevole", si è soffermato il sindaco Francesco Billi, prima di rimarcare "l’importanza della collaborazione costante, quotidiana e diretta tra istituzioni e comunità parrocchiale", momenti di "consapevolezza e autocoscienza per non perdere di vista gli obiettivi principali, garanzia di sviluppo e progresso della nostra realtà". Occhi spalancati sul futuro sono quelli della baby sindaca Mia Marzocchi, che ha presentato l’attività del consiglio dei ragazzi, traendo spunto dall’invito di papa Francesco a tenere accesa la fiaccola della speranza. "Cerchiamo di prenderci cura della nostra casa comune, del nostro territorio e renderli a misura di giovani attraverso valori quali uguaglianza, inclusività, cittadinanza e democrazia" le parole della politica in erba.

Se il capogruppo di maggioranza Daniele Vallicelli ha rivolto un invito "al sostegno delle istituzioni civili e religiose nell’impegno per il bene comune" e altresì alla difesa delle "nostre radici cristiane, simboli e tradizioni", la leader del Pd Patrizia Campacci ha sottolineato "il ruolo determinante delle parrocchie nella crescita sociale e culturale del nostro comune" prima di ricordare i parroci che hanno scritto la storia della comunità locale. Da don Mambelli, a cui si deve la costruzione della casa di riposo, a don Enzo Donatini, "che ha contribuito con i suoi scritti alla valorizzazione di Terra del Sole", passando per don Carlo, don Elmo e gli altri sacerdoti, "punti di riferimento essenziali sul piano sociale, culturale, educativo, ricreativo e talvolta anche politico".

Parole condivise dall’ex sindaco Marianna Tonellato, leader di Insieme per crescere, che ha voluto rendere onore a "tre figure straordinarie come don Dario Ciani, che ha dedicato la vita agli ultimi, accompagnando ex tossicodipendenti, diversamente abili ed ex carcerati in un percorso di rinascita umana; don Enzo Donatini, uomo di cultura e passione civile, difensore del patrimonio artistico locale, la cui eredità continua a ispirarci". Infine Don Oreste Ravaglioli, "che ha gestito con amore e dedizione l’asilino di Pieve Salutare, accompagnando la crescita di molte generazioni". Figure che ci ricordano l’importanza del dialogo tra istituzioni laiche e religiose, che lungi dal sovrapporsi "possono camminare fianco a fianco nel rispetto delle differenze, contribuendo ognuno con i propri strumenti alla crescita della comunità, inclusiva, solidale e capace di guardare al futuro con speranza".

Riflessioni ascoltate con attenzione da monsignor Corazza, pronto a "cogliere gli aspetti positivi ma anche le criticità su cui recuperare". Ricordando i tempi in cui, fanciullo "guardava con la fantasia il Festival" in seno a una famiglia con l’orecchio teso alle voci della radio, il vescovo ha rivelato di essere rimasto "colpito dall’incontro con i ragazzi delle scuole, che fanno ben sperare per il futuro, con le aziende, che stanno vivendo un momento di grande cambiamento, con il mondo della sofferenza e le figure del volontariato.

In chiusura l’invito a tutti i presenti a "camminare insieme, accogliendosi nelle diversità, vivendo il messaggio del vangelo nel tempo presente. Essendo pellegrini di speranza, promuovendo comunione e partecipazione". Perché "il futuro è nelle nostre mani".