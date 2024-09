I giovani incontrano don Roberto Fiscer, prete star di TikTok Inaugurato stasera a Pieveacquedotto il Centro diocesano di pastorale vocazionale per giovani 'Christus vivit', con la presenza di don Fiscer e Paola Bignardi. Evento diviso in due parti: dialogo con i giovani in chiesa e presentazione del report sui giovani e la fede al Teatro Sauro Novelli.