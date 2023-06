I giovani maestri delle bande stasera in piazza Machiavelli

Stasera alle 21, piazza Machiavelli a Castrocaro ospiterà il Concerto della seconda Rassegna musicale giovani maestri di banda e corpi bandistici ‘Francesco Ronconi’. Un’iniziativa promossa dal corpo bandistico ‘A. Orsini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole con la banda di Portico e San Benedetto e dal Comune termale per volontà di Daniela Ronconi a memoria del papà, che fu a lungo direttore di entrambe le formazioni. Per i giovani maestri di età compresa tra i 20 e i 25 anni l’occasione di confronto e di pratica d’esperienza bandistica nonché il premio di 500 euro per il primo classificato, decretato alla luce delle prove scritte e pratiche svolte dai candidati (per informazioni, [email protected], tel. 347.1017005). L’ingresso è libero.