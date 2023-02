I grandi del sax all’Abbejazzario

La terza edizione dell’AbbeJazzario, organizzata dall’Associazione ‘dai de jazz’, grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Forlimpopoli, continua con la terza delle lezioni-concerto in cartellone: domani ne andrà infatti in scena una al teatro Verdi (ore 21) intitolata ‘Saxomaniac’. Giovanni Serrazanetti, che è stato presentatore ufficiale dei concerti di Umbria Jazz per diverse edizioni, in veste di narratore inquadrerà le storie di alcuni fra i grandi sassofonisti della storia della musica, coadiuvato da cinque interpreti contemporanei di gran spessore artistico. Eccoli qui di seguito.

Francesco Bearzatti (nella foto), sassofono tenore, clarinettista e compositore, oltre che direttore artistico di ‘dai de jazz’, è un ’narratore’ curioso di musiche e culture, in continua ricerca. Ha vissuto a lungo tra Francia e Italia. Gaspare Pasini, sassofono contralto, caratterizzato da una forte carica espressiva, ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’80. Nico Menci, pianista dalla tecnica e dal suono raffinato, si è esibito in jazz club e rassegne italiane ed internazionali al fianco di grandi protagonisti del jazz. Paolo Benedettini, contrabbassista con un suono pieno e carico di groove, è attivo dalla fine degli anni Novanta e ha suonato con importanti musicisti. Andrea Grillini, batterista, compositore e non solo di architetture poliritmiche, è salito sui palchi dei più noti jazz festival internazionali. Ingresso a pagamento (info: nicolacataldo @alice.it).

Matteo Bondi