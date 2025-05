I grandi quadri secondo il Giubileo

Questa sera alle 20.45 la parrocchia di San Giovanni Evangelista, al civico 50 di via Angeloni, propone: ’La sorella più piccola. Arte e Speranza, immagini parole e musica attorno al Giubileo’: un momento a cura dell’architetto Andrea Ragazzini. Si tratta di un appuntamento che prevede un vero e proprio percorso per rileggere alcuni capolavori della storia dell’arte alla luce del tema del Giubileo 2025, con una preziosa cornice musicale a valoirizzare le opere, in modo da ammirare quadri noti da una prospettiva diversa e stimolante. L’evento si svolge in collaborazione con il Centro Culturale don Francesco Ricci e con il patrocinio del Comune di Forlì, assessorato alla Cultura.